Manganese X Energy veröffentlicht Interview mit CEO Martin Kepman im Rahmen der PDAC 2026

Montreal, Quebec – 19. Mai 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein neues SmallCap-Investor-Interview mit CEO Martin Kepman zu veröffentlichen, das im Rahmen der PDAC 2026 aufgezeichnet wurde.

Im Interview werden die kontinuierlichen Fortschritte des Unternehmens in seinem Projekt Battery Hill mit hochreinem Mangan in der kanadischen Provinz New Brunswick beleuchtet und die strategische Zielsetzung von Manganese X auf seinem Weg zum nordamerikanischen Anbieter von hochreinem Mangan in Batteriequalität für den Einsatz in Elektrofahrzeugbatterien („EV-Batterien“) und Energiespeichersystemen skizziert.

Hier die wichtigsten Themen, die während des Interviews besprochen wurden:

- Fortschritte auf dem Weg zur Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS)

- Initiativen zur Optimierung der Erzsortierung und -verarbeitung

- Proprietäre Extraktionstechnologie und Patentpositionierung

- Die steigende Nachfrage nach Mangan in Batterietechnologien der nächsten Generation

- Die zunehmende Bedeutung der Sicherung heimischer Lieferketten für kritische Mineralien

Aufgezeichnet wurde das Interview während der PDAC 2026 in Toronto, die zu den weltweit führenden Konferenzen für Bergbau und Ressourcen zählt.

„Wir schätzen es sehr, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, unsere Fortschritte und Langzeitstrategie mit der Investoren-Community im Rahmen der PDAC 2026 zu erörtern“, so Martin Kepman, CEO von Manganese X. „Die Nachfrage nach Batterierohstoffen steigt kontinuierlich, und wir sind überzeugt, dass hochreines Mangan in der Zukunft der Elektrifizierung und Energieversorgung eine immer wichtigere Rolle spielen wird.“

Hier geht es zum Interview:

SmallCap-Investor-Interview mit Martin Kepman im Rahmen der PDAC 2026

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, das Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen und als erstes börsennotiertes Unternehmen im Manganbergbau in Kanada und den Vereinigten Staaten hochreines Mangan, das für die Verwendung in Elektrofahrzeugen zugelassen ist, in der nordamerikanischen Batterie-Lieferkette zu vermarkten. Das Unternehmen will vor allem die Märkte für Lithium-Ionen-Batterien und alternative Energien mit Mehrwertrohstoffen beliefern und dabei effizientere und umweltverträglichere Verarbeitungsmethoden zur Senkung der Gesamtproduktionskosten einsetzen.