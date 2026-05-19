Leichtes Minus - Wenig Impulse aus USA und Asien, Ölpreise tiefer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann den Schwung von seinem starken Wochenstart zunächst nicht mitnehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 24.238 Punkte. Tags zuvor war der Dax unter der Last hoher Ölpreise zunächst bis auf 23.797 Punkte abgetaucht, hatte mit einer starken Kehrtwende seine viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinien aber doch gehalten.

Am frühen Montagnachmittag machte sich plötzlich Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran breit, die auch den Anstieg der Ölpreise zumindest bremste. Am Abend ließ US-Präsident Trump dann verlauten, dass er einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Der Rückschlag der US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 von ihren jüngsten Rekorden im Zuge der KI-Rally hielt jedoch an - wenn auch in geringem Ausmaß. Von den durchwachsenen asiatischen Börsen kommt am Morgen ebenfalls kein Schwung nach Europa. Immerhin gaben die hohen Ölpreise etwas nach./ag/zb



