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    Aitech erhält 63-Millionen-Dollar-Auftrag für Avionik-Computing-Lösungen für Indiens leichtes Kampfhubschrauberprogramm

    Hindustan Aeronautics Limited wählt Aitech für vertrauenswürdige Avionik-Computertechnologie und langfristige Programmunterstützung

    BENGALURU, Indien, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Aitech, ein führender Anbieter von robusten eingebetteten Computerlösungen für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, gab heute einen Produktionsvertrag im Wert von 63 Millionen US-Dollar mit Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Indien, über die Lieferung von einsatzkritischen Avionik-Computerlösungen für das indische Light Combat Helicopter (LCH) Programm bekannt. Der Folgeauftrag umfasst Avioniksysteme für 156 Hubschrauber und sichert die langfristige Produktion und Instandhaltung des Display Mission Computer (DMC) und der zugehörigen Flugsysteme in den nächsten fünf bis sechs Jahren.

    Aitech is a leading provider of rugged embedded systems for use in military aerospace and space platforms

    Damit wird eine Beziehung fortgesetzt, die 2011 begann, als HAL die Entwicklung einer Avionik-Architektur der nächsten Generation einleitete. Dabei handelt es sich um eine hochleistungsfähige, robuste Computerlösung, die anspruchsvolle Echtzeit-Avionikanwendungen, fortschrittliche Grafiken, deterministische Kommunikation und lange Betriebszeiten unterstützt. Aitech, das schon früh im Programm ausgewählt wurde, hat einen CompactPCI-basierten Einplatinencomputer und eine Grafiklösung speziell für die Anzeige von Drehflüglern und die Missionsverarbeitung entwickelt und angepasst. Anstatt ein handelsübliches Produkt anzubieten, arbeitete Aitech eng mit den HAL-Ingenieuren zusammen, um eine von COTS abgeleitete Architektur zu modifizieren und zu qualifizieren, wobei spezielle PMC-Module und avionikspezifische Schnittstellen integriert wurden, um die Anforderungen des Hubschraubers zu erfüllen.

    Während HAL seine Missions- und Flugsoftware entwickelte, bot Aitech praktische technische Unterstützung, Zusammenarbeit vor Ort und nachhaltige Fertigung für Flugtests und Zertifizierungsaktivitäten. Die Stärke des erneuerten Vertrags liegt nicht nur in der bewährten Technologie, sondern auch in einer langfristig angelegten Partnerschaft.

    Die LCH-Avioniksuite von HAL, einschließlich des Display Mission Computer und des Automatic Flight Control Computer, ist eines der bisher fortschrittlichsten Hubschrauber-Elektronikprogramme Indiens. Die Systeme basieren auf doppelt redundanten SBC-Architekturen, Echtzeitverarbeitung und robuster Datenverarbeitung zur Unterstützung von Missionsvisualisierung, Flugsteuerung und Situationsbewusstsein in anspruchsvollen Einsatzumgebungen.

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    PR Newswire (dt.)
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