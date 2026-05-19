JEFFERIES stuft Schott Pharma auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 15,50 auf 17,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson begründete das leicht angehobene Kursziel am Montag mit einer minimal besseren Erwartung für den Gewinn je Aktie. Für Gerresheimer strich er die Kaufempfehlung. Damit stuft er nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 16,46EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 07:03 Uhr) gehandelt.