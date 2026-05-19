HORNBACH erzielt starke Ergebnisse und setzt auf Wachstum
Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen behauptet das Unternehmen 2025/26 seine Ertragskraft, stärkt Marktanteile in Europa und setzt auf gezielte Expansion im kommenden Geschäftsjahr.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Nettoumsatz GJ 2025/26: 6,434 Mrd. EUR (+3,8%) gegenüber Vorjahr.
- Bereinigtes EBIT bei 264,7 Mio. EUR (−1,8%), bereinigte EBIT‑Marge 4,1% – damit nahezu auf Vorjahresniveau.
- Rohertrag stieg um 4,1%; Handelsspanne bei 35,0% (+0,2 Prozentpunkte) und kompensierte weitgehend gestiegene Kosten.
- Marktanteile in Deutschland und mehreren europäischen Ländern 2025 ausgebaut; positiver Trend setzte sich Anfang 2026 fort.
- Vorstand/AR schlagen stabile Dividende von 2,40 EUR je Aktie vor (39. Jahr in Folge mit Dividendenkontinuität; Ausschüttungsquote 27,7%).
- Ausblick 2026/27: Umsatz auf oder leicht über Vorjahr und bereinigtes EBIT in etwa auf Vorjahresniveau; geplante Expansion (u. a. Serbien), drei neue Standorte und erhöhte Investitionen (CAPEX 220,4 Mio. EUR).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei HORNBACH Holding ist am 19.05.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.448,00PKT (+0,63 %).
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