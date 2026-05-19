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    AEVIS VICTORIA: Positiver Start ins 2026er Quartal! (max. 75 Zeichen)

    AEVIS VICTORIA SA startet 2026 mit Rückenwind: Umsatz, Profitabilität und Cashflow legen im ersten Quartal deutlich zu – getragen von Healthcare- und Immobiliengeschäft.

    AEVIS VICTORIA: Positiver Start ins 2026er Quartal! (max. 75 Zeichen)
    Foto: adobe.stock.com
    • AEVIS VICTORIA SA verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen konsolidierten Nettoumsatz von CHF 299,1 Mio., was einem organischen Wachstum von 1,4% entspricht.
    • Das EBITDAR stieg um 14,9% auf CHF 70,6 Mio., mit einer verbesserten Marge von 23,6% im Vergleich zu 20,9% im Vorjahr.
    • Das EBITDA erhöhte sich um 19,2% auf CHF 44,8 Mio., das EBIT stieg um 30,9% auf CHF 24,8 Mio., und das Nettoergebnis vor Minderheitsanteilen wuchs um 53,2% auf CHF 18,8 Mio.
    • Das Healthcare-Segment, insbesondere Swiss Medical Network, erzielte einen Nettoumsatz von CHF 226,0 Mio. (+1,5%) und eine EBITDAR-Marge von 21,8%, mit deutlichen Verbesserungen bei EBITDA und EBIT.
    • Das Segment Immobilien trug mit CHF 12,1 Mio. zum Umsatz bei (+CHF 3,5 Mio. im Vergleich zum Vorjahr), der EBIT stieg um 60,0% auf CHF 10,2 Mio., inklusive eines Verkaufsgewinns von CHF 2,0 Mio.
    • Die solide Finanzstruktur zeigt eine Bilanzsumme von CHF 1,92 Mrd., Eigenkapital von CHF 572,3 Mio., sowie einen positiven operativen Cashflow von CHF 24,9 Mio. und einen Free Cashflow von CHF 7,3 Mio.

    Der Kurs von AEVIS VICTORIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,68 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,475EUR das entspricht einem Minus von -0,34 % seit der Veröffentlichung.


    AEVIS VICTORIA

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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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