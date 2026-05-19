Accelleron kündigt CHF 100 Mio. Aktienrückkauf an
Accelleron startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über bis zu CHF 100 Mio. und setzt damit ein klares Signal für seine langfristige Kapital- und Aktionärsstrategie.
- Accelleron startet ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu CHF 100 Millionen, das vom 20. Mai 2026 bis zum 19. Mai 2028 läuft.
- Das Programm wird über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt, wobei die Rückgekauften Aktien im Rahmen des Kapitalbands vernichtet werden sollen.
- Im Rahmen des Programms plant Accelleron, maximal 1.179.941 eigene Aktien zurückzukaufen, basierend auf dem Schlusskurs vom 15. Mai 2026.
- Derzeit hält Accelleron 459.063 eigene Aktien (Stand 19. Mai 2026).
- Die Rückkäufe werden täglich durchgeführt, mit wöchentlichen Updates zum Fortschritt auf der Investor-Relations-Website.
- Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wurde als Ausführungsbank für das Rückkaufprogramm mandatiert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Accelleron Industries ist am 27.08.2026.
Der Kurs von Accelleron Industries lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 91,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 %
im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 91,75EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.
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