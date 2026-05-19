🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAccelleron Industries AktievorwärtsNachrichten zu Accelleron Industries
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Accelleron kündigt CHF 100 Mio. Aktienrückkauf an

    Accelleron startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über bis zu CHF 100 Mio. und setzt damit ein klares Signal für seine langfristige Kapital- und Aktionärsstrategie.

    Accelleron kündigt CHF 100 Mio. Aktienrückkauf an
    • Accelleron startet ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu CHF 100 Millionen, das vom 20. Mai 2026 bis zum 19. Mai 2028 läuft.
    • Das Programm wird über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durchgeführt, wobei die Rückgekauften Aktien im Rahmen des Kapitalbands vernichtet werden sollen.
    • Im Rahmen des Programms plant Accelleron, maximal 1.179.941 eigene Aktien zurückzukaufen, basierend auf dem Schlusskurs vom 15. Mai 2026.
    • Derzeit hält Accelleron 459.063 eigene Aktien (Stand 19. Mai 2026).
    • Die Rückkäufe werden täglich durchgeführt, mit wöchentlichen Updates zum Fortschritt auf der Investor-Relations-Website.
    • Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wurde als Ausführungsbank für das Rückkaufprogramm mandatiert.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Accelleron Industries ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von Accelleron Industries lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 91,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 91,75EUR das entspricht einem Minus von -0,16 % seit der Veröffentlichung.


    Accelleron Industries

    -0,38 %
    -2,29 %
    +0,94 %
    +12,89 %
    +325,66 %
    ISIN:CH1169360919WKN:A3DRSU
    Accelleron Industries direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Accelleron kündigt CHF 100 Mio. Aktienrückkauf an Accelleron startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über bis zu CHF 100 Mio. und setzt damit ein klares Signal für seine langfristige Kapital- und Aktionärsstrategie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     