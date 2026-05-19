Blue Cap AG startet 2026 mit Erfolg durch
Blue Cap startet mit Rückenwind ins Jahr 2026: Ein robustes Q1, solide Margen, starke Bilanz und eine strategische Großakquisition prägen den weiteren Wachstumskurs.
Foto: Blue Cap AG
- Starkes Q1 2026: Umsatz 31,0 Mio. € (Vj. 32,4 Mio. €), Adjusted EBITDA 1,7 Mio. €, Adjusted EBITDA‑Marge verbessert auf 5,4 % (Vj. 4,8 %).
- Finanzkennzahl: Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasing) 0,0 Jahre und damit klar im Zielkorridor < 3,5 Jahre.
- Portfolio: Zum 31.03.2026 vier Mehrheitsbeteiligungen in den Segmenten Industrials und Business Services sowie eine Minderheitsbeteiligung (Inheco entwickelt sich positiv).
- Industrials: Umsatz 19,0 Mio. € (+9,2 %), Adjusted EBITDA 1,7 Mio. €, Marge 8,8 % — Gesamtentwicklung im Rahmen der Erwartungen, aber Lieferketten‑Unsicherheiten.
- Business Services: Umsatz 11,9 Mio. € (−21,2 %), Adjusted EBITDA 0,4 Mio. € (−50 %), Marge 3,6 % — Markt weiterhin herausfordernd; einzelne Beteiligungen unterschiedlich betroffen.
- Akquisition Janoschka AG: Vollkonsolidierung geplant (Closing H1 2026), führt zu erhöhter Prognose 2026: Umsatz 170–190 Mio. € und Adjusted EBITDA‑Marge 7,5–8,5 % (größte Einzelakquisition der Blue Cap).
Der nächste wichtige Termin, Quirin Champions Conference, bei Blue Cap ist am 11.06.2026.
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