Hornbach Holding setzt sich vorsichtige Ziele

Hornbach hatte bereits vor knapp zwei Monaten vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Diese wurden nun bestätigt. Die Dividende will das Unternehmen mit 2,40 Euro je Aktie stabil halten./mne/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 77,25 auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,71 %.

Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..

HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +17,26 %/+25,08 % bedeutet.