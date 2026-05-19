Arm-Aktie laut Bernstein vor weiterer KI-Rallye

Bernstein nimmt die Bewertung von Arm Holdings mit "Outperform" auf und versieht die Aktie gleichzeitig mit einem Kursziel von 300 US-Dollar. Das entspricht einem möglichen Kurssprung von rund 43 Prozent.

Der nächste große KI-Boom könnte nicht mehr von Chatbots, sondern von autonomen KI-Agenten angetrieben werden – und genau davon dürfte nach Einschätzung von Bernstein insbesondere Arm Holdings profitieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zuletzt schloss das Papier 2,8 Prozent höher bei 215,12 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Aktie von Arm Holdings rund 91 Prozent zugelegt.

KI-Markt entwickelt sich vom Chatbot zur autonomen Maschine

Im Mittelpunkt der bullishen Investmentthese steht der rasante Wandel im KI-Sektor. Während die erste Welle generativer KI vor allem durch Chatbots wie ChatGPT geprägt gewesen sei, entwickle sich der Markt nun zunehmend in Richtung sogenannter agentischen KI. Dabei handelt es sich um autonome KI-Systeme, die komplexe Aufgaben eigenständig planen, analysieren und ausführen können.

Arm sei dabei ein "struktureller Profiteur der Renaissance von CPUs für agentische KI", insbesondere wegen der hohen Energieeffizienz der Architektur.

Rechenzentren, die für agentenbasierte KI ausgelegt sind, benötigen laut Bernstein etwa die vierfache Rechenleistung herkömmlicher Systeme.

Der damit verbundene explosionsartige Bedarf an Rechenkapazität könnte die Nachfrage nach effizienten Prozessorarchitekturen erheblich beschleunigen. Arm gilt aufgrund seines energieeffizienten CPU-Designs bereits heute als zentraler Baustein moderner Rechenzentren, Smartphones und KI-Infrastrukturen.

Wall Street bleibt bullish für Arm

Die optimistische Einschätzung von Bernstein deckt sich weitgehend mit der Stimmung an der Wall Street. Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 25 der insgesamt 40 Analysten, die die Aktie beobachten, den Titel zum Kauf oder vergeben sogar ein "Strong Buy"-Rating.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Arm Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 215,1USD auf Nasdaq (19. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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