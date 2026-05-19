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    Japans Wirtschaftswachstum beschleunigt sich überraschend stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Japans BIP stieg im Q1 auf Jahresbasis 2,1 Prozent
    • Wachstum deutlich stärker als von Experten erwartet
    • Konsum und Handel trugen maßgeblich zum Anstieg bei
    Japans Wirtschaftswachstum beschleunigt sich überraschend stark
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist Anfang des Jahres stärker gewachsen als erwartet. In den drei Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent zu, wie die japanische Regierung am Dienstag in Tokio auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Damit beschleunigte sich das Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Vorquartal deutlich trotz des Iran-Kriegs, der seit Anfang März die Ölpreise nach oben treibt und damit die Wirtschaft belastet. Ende 2025 war die Wirtschaft revidierten Daten zufolge lediglich um 0,8 Prozent gewachsen.

    Experten hatten im ersten Quartal mit einem Anstieg der Wachstumsrate gerechnet, dabei aber im Schnitt nur ein Plus von 1,7 Prozent erwartet. Das besser als erwartet ausgefallene Wachstum verschafft der japanischen Notenbank nach Einschätzung von Experten Spielraum für weitere Zinserhöhungen. Stützen des Anstiegs im ersten Quartal waren der Konsum und der Handel./zb/jkr/stk





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