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    AIXTRON liefert G10-Systeme für KI-Optik-Netzwerke

    Mit einem Großauftrag von Lumentum rückt AIXTRON ins Zentrum der KI-Rechenzentrumsrevolution und treibt die Fertigung ultraschneller InP-basierten Optiklösungen voran.

    AIXTRON liefert G10-Systeme für KI-Optik-Netzwerke
    Foto: AIXTRON
    • AIXTRON erhält Auftrag für mehrere G10-AsP-MOCVD-Systeme von Lumentum zur Erweiterung der Produktion für Hochgeschwindigkeits-Optiklösungen für KI-Netzwerke.
    • Die Bestellung spiegelt die steigende Nachfrage nach InP-basierten Lasern und Detektoren wider, die für die Bandbreitenanforderungen von KI-Rechenzentren notwendig sind.
    • Die G10-Plattform von AIXTRON ermöglicht eine hochvolumige, stabile und effiziente Fertigung von InP-Wafern mit 150 mm Durchmesser, inklusive fortschrittlicher Temperaturregelung und Injektortechnik.
    • Lumentum nutzt die Technologie, um die Produktion ultraschneller optischer Komponenten für 800 G und mehr zu skalieren, um die wachsenden Bandbreitenanforderungen zu erfüllen.
    • Die Zusammenarbeit unterstreicht die strategische Bedeutung der InP-Technologie für die Zukunft der KI-getriebenen Hochgeschwindigkeitskommunikation und die globale Marktposition von Lumentum.
    • AIXTRON betont die Rolle seiner Technologie bei der Unterstützung des Wachstums in der Volumenfertigung und der Entwicklung größerer Waferformate in der Photonikbranche.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei AIXTRON ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 51,65EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,62 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,64EUR das entspricht einem Minus von -0,02 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.523,35PKT (-0,25 %).


    AIXTRON

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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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