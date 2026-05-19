Gabler Group Prognose 2026: Umsatz bis 71 Mio. €, EBIT bis 19 Mio. €
Die Gabler Group AG startet 2026 mit prall gefüllten Auftragsbüchern, starkem Wachstumskurs und solider Finanzbasis – und blickt so mit hoher Sicherheit in die Zukunft.
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- Gabler Group AG veröffentlicht für 2026 eine Prognose mit einem Umsatz zwischen EUR 69 Mio. und EUR 71 Mio. sowie einem bereinigten EBIT zwischen EUR 17 Mio. und EUR 19 Mio.
- Der Gesamtauftragsbestand ist auf rund EUR 376,8 Mio. gestiegen, mehr als das Fünffache des erwarteten Umsatzes für 2026, was hohe Geschäftssicherheit bedeutet
- Im ersten Quartal 2026 betrug der Umsatz EUR 5,5 Mio., was im Rahmen der Erwartungen lag, mit hoher Sichtbarkeit für einen Umsatz von über EUR 24 Mio. im ersten Halbjahr
- Ein bedeutender Wachstumstreiber ist der globale Refitzyklus für U-Boot-Mastsysteme, der auf dem höchsten Stand der letzten Jahre ist
- Gabler hat im ersten Quartal 2026 operative Kapazitäten erweitert, u.a. durch Standortkonsolidierungen und Ausbau der Vertriebs- sowie Entwicklungsstrukturen
- Das Unternehmen verfügt nach der Rückführung der langfristigen Finanzverbindlichkeiten über eine starke Nettoliquidität von EUR 37,9 Mio. und ist gut für weiteres Wachstum aufgestellt
Der Kurs von Gabler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,53 % im
Plus.
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