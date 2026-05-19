Hermle startet 2026 erfolgreich – Aktienkurs im Aufwind
Mit Rückenwind ins Jahr 2026: Steigende Aufträge, wachsender Umsatz und ein solider Auftragsbestand untermauern die starke Position des Konzerns im ersten Quartal.
- Auftragseingang Q1 2026 konzernweit +14,9 % auf 138,2 Mio. €; Ausland +18,0 % (104,7 Mio. €), Inland +6,0 % (33,5 Mio. €); Auftragsbestand 31.03.2026: 118,0 Mio. €
- Konzernumsatz Q1 2026 +14,1 % auf 110,9 Mio. €; Inlandsumsatz +28,9 % (35,2 Mio. €), Auslandsumsatz +8,3 % (75,7 Mio. €); Exportquote 68,3 %
- Betriebsergebnis im Q1 gegenüber Vorjahr verbessert dank gestiegener Umsätze und besserer Kapazitätsauslastung; höhere Personal- und Währungskosten wurden überkompensiert
- Mitarbeiterstand per 31.03.2026: 1.631 (Vj. 1.605); Zuwachs vor allem durch Übernahme von Auszubildenden/dual Studierenden und punktuelle Neueinstellungen
- Sehr solide Finanzlage: Eigenkapitalquote rund 70 %; laufendes mehrjähriges Investitionsprogramm (u. a. neues Anwendungszentrum mit Kantine am Standort Gosheim, Eröffnung vorauss. 2027)
- Fortgesetzte F&E- und Automationsaktivitäten; Präsentation modernster Bearbeitungszentren, Automations- und Digitaltools auf Hausausstellung; 2025-Konzernkennzahlen: Umsatz 491,9 Mio. €, Betriebsergebnis 69,2 Mio. €
Der Kurs von Maschinenfabrik Berthold Hermle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 163,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,32 % im Plus.
+3,32 %
+5,62 %
+4,78 %
-1,41 %
-12,27 %
-34,07 %
-44,43 %
-32,44 %
+2.452,29 %
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