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    Hermle startet 2026 erfolgreich – Aktienkurs im Aufwind

    Mit Rückenwind ins Jahr 2026: Steigende Aufträge, wachsender Umsatz und ein solider Auftragsbestand untermauern die starke Position des Konzerns im ersten Quartal.

    Hermle startet 2026 erfolgreich – Aktienkurs im Aufwind
    • Auftragseingang Q1 2026 konzernweit +14,9 % auf 138,2 Mio. €; Ausland +18,0 % (104,7 Mio. €), Inland +6,0 % (33,5 Mio. €); Auftragsbestand 31.03.2026: 118,0 Mio. €
    • Konzernumsatz Q1 2026 +14,1 % auf 110,9 Mio. €; Inlandsumsatz +28,9 % (35,2 Mio. €), Auslandsumsatz +8,3 % (75,7 Mio. €); Exportquote 68,3 %
    • Betriebsergebnis im Q1 gegenüber Vorjahr verbessert dank gestiegener Umsätze und besserer Kapazitätsauslastung; höhere Personal- und Währungskosten wurden überkompensiert
    • Mitarbeiterstand per 31.03.2026: 1.631 (Vj. 1.605); Zuwachs vor allem durch Übernahme von Auszubildenden/dual Studierenden und punktuelle Neueinstellungen
    • Sehr solide Finanzlage: Eigenkapitalquote rund 70 %; laufendes mehrjähriges Investitionsprogramm (u. a. neues Anwendungszentrum mit Kantine am Standort Gosheim, Eröffnung vorauss. 2027)
    • Fortgesetzte F&E- und Automationsaktivitäten; Präsentation modernster Bearbeitungszentren, Automations- und Digitaltools auf Hausausstellung; 2025-Konzernkennzahlen: Umsatz 491,9 Mio. €, Betriebsergebnis 69,2 Mio. €

    Der Kurs von Maschinenfabrik Berthold Hermle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 163,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,32 % im Plus.


    Maschinenfabrik Berthold Hermle

    +3,32 %
    +5,62 %
    +4,78 %
    -1,41 %
    -12,27 %
    -34,07 %
    -44,43 %
    -32,44 %
    +2.452,29 %
    ISIN:DE0006052830WKN:605283
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