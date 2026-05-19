RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kappte am Montagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für die Iren bis 2029 im Schnitt um 16 Prozent angesichts höherer Treibstoffkosten und geringerer Umsätze. Aber auch auf Basis der reduzierten Schätzungen lägen die Aktien unter ihrem durchschnittlichen historischen Bewertungsniveau. Das Kurs-Nettoinventarwert-Verhältnis liege etwa auf Zehnjahrestief./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 23,23EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

