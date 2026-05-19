BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain passte am Montagabend sein Bewertungsmodell für den Staplerhersteller an die neue Segmentierung der Geschäfte an. Diese sollte für mehr Transparenz sorgen. Das Kursziel steige aufgrund des nach vorne verlagerten Bewertungszeitraums./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 24,71EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
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