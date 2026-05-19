BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain passte am Montagabend sein Bewertungsmodell für den Staplerhersteller an die neue Segmentierung der Geschäfte an. Diese sollte für mehr Transparenz sorgen. Das Kursziel steige aufgrund des nach vorne verlagerten Bewertungszeitraums./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 24,71EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

