JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Etwas schwächere Signale für die Preise im Sommerflugplan könnten sich als zu konservativ erweisen, schrieb Harry Gowers am Montagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Er kappte allerdings seine Gewinnschätzungen bis 2029. Je nach Länge und Schwere der Nahost-Krise könnten sich daraus für Ryanair durchaus auch strategische Chancen ergeben./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23,22EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00 € , was eine Steigerung von +39,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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