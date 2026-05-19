JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Etwas schwächere Signale für die Preise im Sommerflugplan könnten sich als zu konservativ erweisen, schrieb Harry Gowers am Montagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Er kappte allerdings seine Gewinnschätzungen bis 2029. Je nach Länge und Schwere der Nahost-Krise könnten sich daraus für Ryanair durchaus auch strategische Chancen ergeben./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23,22EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
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