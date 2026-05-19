JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere des Bahntechnikkonzerns stehen zudem auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan. Es komme zwar zu gewissen Verzögerungen auf der Strecke, aber die mittelfristigen Perspektiven blieben attraktiv, schrieb Akash Gupta am Montagabend./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 17,01EUR auf Lang & Schwarz (19. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

