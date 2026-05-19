Neural-Portfoliounternehmen Hanf.com erweitert deutsche Einzelhandelspräsenz mit neuer Filiale in Mühldorf am Inn und vier modernisierten Standorten

Toronto, Ontario – 19. Mai 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, freut sich gemeinsam mit seinem Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc. („CWE“), das unter der Marke Hanf.com tätig ist und zu den führenden CBD-Einzelhändlern in Deutschland zählt, die Eröffnung einer neuen Hanf.com-Filiale in Mühldorf am Inn, Deutschland, sowie laufende Modernisierungsmaßnahmen an ausgewählten bestehenden Hanf.com-Standorten bekanntzugeben.

Die neue Filiale in Mühldorf am Inn befindet sich am Stadtplatz 76, 84453 Mühldorf am Inn, Deutschland, im historischen Stadtzentrum. Der Standort erweitert die Einzelhandelspräsenz von Hanf.com in einen weiteren kleineren regionalen Markt und soll die breitere Strategie des Unternehmens unterstützen, ein diszipliniertes Einzelhandelswachstum in Deutschland voranzutreiben.

Eröffnung Mühldorf am Inn Store Front - April 2026

Ronnie Jaegermann, Chief Executive Officer von CWE European Holdings Inc., erklärte: „In den vergangenen sechs Monaten hat Hanf.com weiterhin gezeigt, dass unsere Einzelhandelsplattform nicht stillsteht. Obwohl Mühldorf eine kleinere Stadt ist, wurde die Filiale von der lokalen Gemeinschaft herzlich aufgenommen. Die Entwicklung dieser Eröffnung bestärkt uns in unserer Einschätzung, dass kleinere Städte attraktive Chancen bieten können, da die Kundenbekanntheit dort schneller aufgebaut und eine lokale Marktdurchdringung möglicherweise effizienter erreicht werden kann als in größeren urbanen Zentren.“

Zusätzlich zu neuen Filialeröffnungen hat Hanf.com Modernisierungsarbeiten an vier bestehenden Standorten abgeschlossen: Straubing, Bayern; Regensburg, Bayern; Herford, Nordrhein-Westfalen; und Freising, Bayern. Diese Verbesserungen wurden durchgeführt, um die Präsentation der Filialen zu verbessern, das Kundenerlebnis zu stärken und einen einheitlicheren Hanf.com-Markenstandard im gesamten Einzelhandelsnetzwerk zu unterstützen. Ausgewählte Fotos der modernisierten Filialen sind nachstehend enthalten.