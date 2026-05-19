🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNeural Therapeutics AktievorwärtsNachrichten zu Neural Therapeutics
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neural-Portfoliounternehmen Hanf.com erweitert deutsche Einzelhandelspräsenz mit neuer Filiale in Mühldorf am Inn und vier modernisierten Standorten

    Neural-Portfoliounternehmen Hanf.com erweitert deutsche Einzelhandelspräsenz mit neuer Filiale in Mühldorf am Inn und vier modernisierten Standorten
    Foto: adobe.stock.com

    Toronto, Ontario – 19. Mai 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzgebrauchsstörungen, freut sich gemeinsam mit seinem Portfoliounternehmen CWE European Holdings Inc. („CWE“), das unter der Marke Hanf.com tätig ist und zu den führenden CBD-Einzelhändlern in Deutschland zählt, die Eröffnung einer neuen Hanf.com-Filiale in Mühldorf am Inn, Deutschland, sowie laufende Modernisierungsmaßnahmen an ausgewählten bestehenden Hanf.com-Standorten bekanntzugeben.

     

    Die neue Filiale in Mühldorf am Inn befindet sich am Stadtplatz 76, 84453 Mühldorf am Inn, Deutschland, im historischen Stadtzentrum. Der Standort erweitert die Einzelhandelspräsenz von Hanf.com in einen weiteren kleineren regionalen Markt und soll die breitere Strategie des Unternehmens unterstützen, ein diszipliniertes Einzelhandelswachstum in Deutschland voranzutreiben.

     

    Eröffnung Mühldorf am Inn Store Front - April 2026

     

    Ronnie Jaegermann, Chief Executive Officer von CWE European Holdings Inc., erklärte: „In den vergangenen sechs Monaten hat Hanf.com weiterhin gezeigt, dass unsere Einzelhandelsplattform nicht stillsteht. Obwohl Mühldorf eine kleinere Stadt ist, wurde die Filiale von der lokalen Gemeinschaft herzlich aufgenommen. Die Entwicklung dieser Eröffnung bestärkt uns in unserer Einschätzung, dass kleinere Städte attraktive Chancen bieten können, da die Kundenbekanntheit dort schneller aufgebaut und eine lokale Marktdurchdringung möglicherweise effizienter erreicht werden kann als in größeren urbanen Zentren.

     

    Zusätzlich zu neuen Filialeröffnungen hat Hanf.com Modernisierungsarbeiten an vier bestehenden Standorten abgeschlossen: Straubing, Bayern; Regensburg, Bayern; Herford, Nordrhein-Westfalen; und Freising, Bayern. Diese Verbesserungen wurden durchgeführt, um die Präsentation der Filialen zu verbessern, das Kundenerlebnis zu stärken und einen einheitlicheren Hanf.com-Markenstandard im gesamten Einzelhandelsnetzwerk zu unterstützen. Ausgewählte Fotos der modernisierten Filialen sind nachstehend enthalten.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neural-Portfoliounternehmen Hanf.com erweitert deutsche Einzelhandelspräsenz mit neuer Filiale in Mühldorf am Inn und vier modernisierten Standorten Toronto, Ontario – 19. Mai 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     