Weit übers Ziel geschlossen

Anleger mit bereits bestehenden Positionen sollten ihre Gewinne allerdings inzwischen mit engeren Stopps absichern. Gleichzeitig bleibt die Aktie aufgrund des weiterhin vorhandenen Kurspotenzials für kurzfristig orientierte Käufer interessant.

Angesichts deutlich gestiegener Preise für fossile Energieträger rücken Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energien zunehmend in den Fokus der Investoren. Dazu zählt auch SMA Solar. Die Aktie konnte zu Beginn der Woche die wichtige Marke bei 62,95 Euro dynamisch überschreiten. Damit setzt sich die bereits seit Dezember laufende Rally weiter fort. Aus charttechnischer Sicht eröffnet dies Chancen auf weitere Kursanstiege bis 71,25 Euro und später sogar in Richtung 80,00 Euro.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 67,85 Euro

Kursziele : 71,25/80,00 Euro

Renditechance via DN0Z70 : 65 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SMA Solar AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0Z70 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,68 - 1,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51,3448 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 51,3448 Euro akt. Kurs Basiswert: 67,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 80,00 Euro Hebel: 3,85 Kurschance: + 65 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1KGF Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,72 - 0,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 75,63 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 75,63 Euro akt. Kurs Basiswert: 67,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,32 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.