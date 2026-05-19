Ab hier wieder interessant!

Auf der Unterseite bleibt die Marke von 140,00 US-Dollar entscheidend. Sollte die Aktie per Wochenschluss darunter fallen, könnte dies eine Trendwende in Form einer sogenannten Schulter-Kopf-Schulter-Formation auslösen. Das daraus abgeleitete rechnerische Kursziel läge dann bei 121,00 US-Dollar und könnte eher Chancen auf der Verkäuferseite eröffnen.

Technische Indikatoren wie MACD und RSI zeigen im Wochenchart zwar erste Anzeichen einer nachlassenden Dynamik. Gleichzeitig eröffnet sich seit Mitte März im Bereich von 140,00 US-Dollar die Chance auf die Ausbildung eines Doppelbodens. Bestätigt wäre dieses positive Signal allerdings erst mit einem Anstieg über 158,15 US-Dollar. In diesem Fall könnte sich die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Erholung deutlich erhöhen und einen erneuten Test der Vorjahreshochs bei 174,70 US-Dollar ermöglichen. Auf dieses Szenario könnten sich Anleger vorbereiten und entsprechende Positionen aufbauen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 158,15 US-Dollar

Kursziel : 174,70 US-Dollar

Renditechance via DY7TTQ : 100 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

3M Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7TTQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,64 - 1,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 133,3292 US-Dollar Basiswert: 3M Comp. KO-Schwelle: 133,3292 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 152,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 174,70 US-Dollar Hebel: 7,97 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8DJR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,07 - 2,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 175,9903 US-Dollar Basiswert: 3M Comp. KO-Schwelle: 175,9903 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 152,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,23 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.