Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 76,18 USD
Bärenmarkt-Signal: Silber bei 76,18 USD, -1,93 %.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,83 %
|1 Monat
|-6,02 %
|3 Monate
|-1,67 %
|1 Jahr
|+134,84 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 32,43755USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 76,18USD ein Wert von 2.348,36USD geworden – ein Gewinn von +134,84 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig Druck durch Überbestände (Comex/SGE) und Nachfrage aus der Solarindustrie; andere sehen Zinswende-/Makroimpulse als potenziell positiv. Einige sprechen Hochs 2026, andere negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht eindeutig beziffert; zentrale Argumente beziehen sich auf Lagerbestände, Solar-Nachfrage und Öl-Bewegungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|355,80EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|125,36EUR
|-0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|256,18EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|398,18EUR
|+1,10 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,68EUR
|-0,51 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|608,00EUR
|-2,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|373,22EUR
|-0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,35EUR
|-0,62 %
|Long
|1
|0,00
|125,46EUR
|-0,90 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,916EUR
|+1,44 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.