Bärenattacke Silber fällt auf 76,18 USD

-1,93 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,83 % 1 Monat -6,02 % 3 Monate -1,67 % 1 Jahr +134,84 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 76,18. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 32,43755USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 76,18USD ein Wert von 2.348,36USD geworden – ein Gewinn von +134,84 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig Druck durch Überbestände (Comex/SGE) und Nachfrage aus der Solarindustrie; andere sehen Zinswende-/Makroimpulse als potenziell positiv. Einige sprechen Hochs 2026, andere negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht eindeutig beziffert; zentrale Argumente beziehen sich auf Lagerbestände, Solar-Nachfrage und Öl-Bewegungen.