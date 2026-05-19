PFISTERER Holding SE: Starkes Q1 2026 mit Umsatz- und Ergebnissteigerung
PFISTERER startet dynamisch ins Jahr 2026: kräftiges Umsatz- und Ergebnisplus, starker Auftragsbestand und wichtige Weichenstellungen für weiteres Wachstum.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Konzernumsatz Q1 2026 stieg um 26,7 % auf 126,9 Mio. Euro; alle Produktsegmente trugen zum Wachstum bei.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 32,1 % auf 27,7 Mio. Euro; die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 21,8 % (vs. 20,9 % im Q1 2025).
- Das Periodenergebnis wuchs überproportional um 57,7 % auf 18,5 Mio. Euro.
- Der Auftragseingang im Q1 belief sich auf 131,1 Mio. Euro (leicht unter Vorjahr 144,2 Mio.); der Auftragsbestand zum 31.03.2026 stieg um 17,7 % auf 335,8 Mio. Euro; PFISTERER erwartet eine Book-to-Bill-Ratio von über 1.
- Strategische Projekte: Zuschlag für elektrische Anschlusstechnik der Offshore-Windparks Nordlicht I und II (größte Offshore-Projekte Deutschlands).
- Ausbau der Kapazitäten und Bestätigung des Ausblicks: neues Trainings- und Installationszentrum in Riad, Richtfest für HVDC-Qualifizierungs‑ und Testzentrum (Inbetriebnahme 2027 geplant) sowie Bestätigung der Jahresprognose (Umsatzwachstum ≥12 % für 2026) und mittelfristiges Ziel einer bereinigten EBITDA‑Marge im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Pfisterer Holding ist am 19.05.2026.
Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 111,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,68 % im
Plus.
+1,54 %
+5,55 %
+14,36 %
+56,23 %
+264,09 %
+348,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte