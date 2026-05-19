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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 26,80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel Gerresheimer auf 26,80 Euro
    • Jefferies stuft Gerresheimer von Buy auf Hold
    • Analyst nennt schwächelnde Endmärkte und Unsicherheit
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 26,80 Euro
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Gerresheimer

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    -9,48 %
    +18,87 %
    +21,27 %
    -57,86 %
    -74,49 %
    -72,38 %
    -63,11 %
    -43,23 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -9,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 860,05 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -51,96 %/+4,08 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 26,80 Euro


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    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken und Großaktionärsstruktur bei Gerresheimer: Forderung nach Deckung von 3,3 Mio Leerverkäufen, AOC (~17%) und Goldman (~9%) bilden zusammen ~36–37% mit Spekulationen über gemeinsames Verkaufen oder En‑bloc-Angebote. Diskutiert werden AOCs Nachkäufe nach bereinigten Insolvenzsorgen, Hedges/Collars, Kauflimits um 20 €, ein möglicher Rücksetzer bis ~19 €, Nachkaufchancen, Vergleich zu Wettbewerbern (höhere Bewertung/geringere Verschuldung) und Positionsgrößen/Risikomanagement.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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    dpa-AFX
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