ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 26,80 Euro
- Jefferies senkt Kursziel Gerresheimer auf 26,80 Euro
- Jefferies stuft Gerresheimer von Buy auf Hold
- Analyst nennt schwächelnde Endmärkte und Unsicherheit
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -9,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 860,05 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,400EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -51,96 %/+4,08 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 26,80 Euro
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Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
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Die Umsätze bleiben niedrig, wenn ein paar hier verkaufen und AOC nicht dagegenhält, geht es gleich deutlich runter. Viele fassen das Papier momentan lieber nicht an, man steckt sein Geld lieber in teure Chipaktien, weil die ja unendlich steigen.
Ich möchte alle Forenteilnehmer höflich bitten, mich hier nicht mehr zu thematisieren und auch nicht zu instrumentalisieren. Das gilt insbesondere für User, die hier vermehrt in letzter Zeit ungefragt zum Fürsprecher von mir wurden (als würden wir uns kennen) und für User, die sich scheinbar ständig bemüßigt fühlten, Kläger und Richter in einer Person zu mimen und über mich als Menschen zu urteilen.
Die Aktie ist einer der spannendsten und perspektivisch interesssantesten Werte aktuell am deutschen Aktienmarkt. Ich bin und bleibe investiert und vielleicht läuft man sich irgendwann ja mal wieder über den Weg. Vielleicht bin ich auch schlicht für diese Art von Foren zu alt, in der sich anonyme User austoben und ihre Kinderstube vergessen oder mit Inhalten um sich schmeißen, deren Sinn sie selbst gar nicht verstehen, es aber stetig zu kaschieren versuchen. Früher war nicht alles besser, aber in 26 Jahren wallstreet-online.de hat sich für mich doch leider einiges zum Negativen gewandelt.
Euer Prof. 🍷👋