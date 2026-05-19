Jefferies senkt Gerresheimer auf 'Hold' - Ziel 26,80 Euro

Ich möchte alle Forenteilnehmer höflich bitten, mich hier nicht mehr zu thematisieren und auch nicht zu instrumentalisieren. Das gilt insbesondere für User, die hier vermehrt in letzter Zeit ungefragt zum Fürsprecher von mir wurden (als würden wir uns kennen) und für User, die sich scheinbar ständig bemüßigt fühlten, Kläger und Richter in einer Person zu mimen und über mich als Menschen zu urteilen.





Ich bin nicht mehr Teil dieser Community. Ich bin nicht im Zorn oder Groll gegangen, nein, mir wurde dieses teils vulgäre, beleidigende und aggressive einfach zu viel. Ich möchte das schlicht nicht. Auch hat mir nicht gefallen, wie hier teils emotional, teils persönlich werdend Stimmung im Schubladen denken "Gut gegen Böse", "Bullen gegen Bären" und "Euphoristen gegen angeblich bezahlte Basher" gemacht wurde.





Diese Zuspitzung in der Diskussion, bei der irgendwann die wichtigen und substanziellen GXI-Inhalte auf der Strecke bleiben, ist nicht meine Welt. Muss sie ja auch nicht, wenn es Alternativen gibt. Ich schreibe nun in einem anderen Forum, recherchiere und analysiere intensiv weiter und genieße es, dort niemanden ständig ignorieren zu müssen, den man dann, sobald er zitiert wird, leider erneut im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf dem Schirm hat.





Die Aktie ist einer der spannendsten und perspektivisch interesssantesten Werte aktuell am deutschen Aktienmarkt. Ich bin und bleibe investiert und vielleicht läuft man sich irgendwann ja mal wieder über den Weg. Vielleicht bin ich auch schlicht für diese Art von Foren zu alt, in der sich anonyme User austoben und ihre Kinderstube vergessen oder mit Inhalten um sich schmeißen, deren Sinn sie selbst gar nicht verstehen, es aber stetig zu kaschieren versuchen. Früher war nicht alles besser, aber in 26 Jahren wallstreet-online.de hat sich für mich doch leider einiges zum Negativen gewandelt.





Ich wünsche allen Verbliebenen hier im Forum eine gute Zeit, tolle Geschäfte und eine positive GXI-Zukunft. Wir haben beim Niedergang der Aktie viel mitmachen und ertragen müssen, nun haben wir es verdient, dass auch wieder die Sonne scheint.





Bleibt gesund und munter

Euer Prof. 🍷👋