BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bayer habe mit der Gewinnentwicklung im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, aber die Prognose aufgrund des ungewissen Konjunktur- und Verbraucherumfelds nicht verändert, schrieb Charles Pitman-King in seinem Kommentar vom Montagabend. Der Aktienkurs hänge nun ab von den Glyphosat-Gerichtsentscheiden im Juni./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 37,89EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

