Krypto-ETFs verlieren über 1 Milliarde US-Dollar

Nach sechs aufeinanderfolgenden Wochen mit Kapitalzuflüssen verzeichneten börsengehandelte Krypto-Produkte in der vergangenen Woche massive Mittelabflüsse in Höhe von insgesamt 1,07 Milliarden US-Dollar. Besonders hart traf es Bitcoin- und Ethereum-ETFs.

Laut Daten von CoinShares entfielen allein 982 Millionen US-Dollar der Abflüsse auf Bitcoin-Produkte.

Unter den größten Verlierern befand sich der iShares Bitcoin Trust von BlackRock, der allein 136,25 Millionen US-Dollar verlor. Auch der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund sowie der Grayscale Bitcoin Trust meldeten erhebliche Kapitalabzüge.

Analysten führen die abrupte Trendwende vor allem auf die Rückkehr eines ausgeprägten "Risk-off"-Umfelds zurück. Die zuletzt eskalierenden geopolitischen Spannungen rund um den Iran hätten institutionelle Investoren dazu veranlasst, Positionen in volatilen Anlageklassen abzubauen und Liquidität zu sichern.

Ethereum-ETFs folgen dem Abwärtstrend

Spot-Ethereum-ETFs verloren in der vergangenen Woche netto 255 Millionen US-Dollar und verzeichneten damit ihre schwächste Woche seit Ende Januar. Besonders hohe Abflüsse verzeichneten der BlackRock iShares Ethereum Trust ETF, der Grayscale Ethereum Staking ETF sowie der Fidelity Ethereum Fund.

Europa stemmt sich gegen den Ausverkauf

Während US-Produkte nahezu die gesamten globalen Abflüsse ausmachten und 1,14 Milliarden US-Dollar verloren, verzeichneten europäische Märkte hingegen weiterhin Zuflüsse.

Die Schweiz verzeichnete Nettozuflüsse von 22,8 Millionen US-Dollar, Deutschland zog 22 Millionen US-Dollar an und die Niederlande meldeten zusätzliche 7,5 Millionen US-Dollar an neuen Investitionen. Auch Kanada verbuchte Zuflüsse in Höhe von 12,6 Millionen US-Dollar.

Überraschende Stärke bei Altcoins

Während Bitcoin und Ethereum unter Verkaufsdruck standen, entwickelten sich mehrere Altcoin-ETFs überraschend robust. XRP-Produkte verzeichneten Zuflüsse von mehr als 60 Millionen US-Dollar, während Solana-ETFs über 58 Millionen US-Dollar einsammelten.

Auch kleinere digitale Vermögenswerte wie Toncoin, Sui, Ondo und Chainlink registrierten Kapitalzuflüsse.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



