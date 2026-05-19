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    AKTIE IM FOKUS

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    Aixtron nähern sich wieder Jahreshoch nach Auftragsmeldung

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron klettert nach Lumentum Bestellung
    • Kurs nähert sich 25 Jahreshoch bei 55,28 Euro
    • Nachfrage nach InP Lasern für große KI Netze
    AKTIE IM FOKUS - Aixtron nähern sich wieder Jahreshoch nach Auftragsmeldung
    Foto: AIXTRON

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben am Dienstagmorgen positiv auf die Bestellung mehrerer ihrer sogenannten MOCVD-Systeme von Lumentum reagiert. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu vier Prozent über ihren Xetra-Schlusskurs auf 52,42 Euro.

    Damit näherten sie sich wieder ihrem Hoch seit 25 Jahren, das sie in der vergangenen Woche mit 55,28 Euro erreicht hatten. Die Aktie ist wegen des Booms der Chipbranche infolge des KI-Hypes seit einiger Zeit stark gefragt. Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht; in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lumentum ist ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren. Laut Aixtron spiegelt die Bestellung wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese seien für das rasante Wachstum großer KI-Rechenzentrumsnetzwerke unverzichtbar./ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 51,90 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +6,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,90 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -25,12 %/+5,61 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um AIXTRONs Kursentwicklung und Bewertung: ein neuer Großauftrag (Lumentum) wird als fundamentaler Kurstreiber gesehen; zugleich diskutieren Nutzer Shorts/KO‑Puts und erwarten, dass die Aktie internationalen Halbleitern folgt. Kritik an hoher Bewertung (KGV 2026 ~71) wird genannt. Bullcase basiert auf SiC‑300mm, GaN, Opto/PIC‑Wachstum und möglichem neuen ATH vor 2030.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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