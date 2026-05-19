Aixtron nähern sich wieder Jahreshoch nach Auftragsmeldung

Lumentum ist ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren. Laut Aixtron spiegelt die Bestellung wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese seien für das rasante Wachstum großer KI-Rechenzentrumsnetzwerke unverzichtbar./ag/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 51,90 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +6,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,43 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,90 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -25,12 %/+5,61 % bedeutet.