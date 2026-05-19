Hoenle mit Ergebnissprung im zweiten Quartal, Prognose bestätigt

In einem Marktumfeld, welches weiterhin von Investitionszurückhaltung geprägt war, lagen die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 mit 45.319 T€ unter den Vorjahreserlösen von 47.168 T€. Insbesondere in der Business Unit Härtung gingen die Umsätze im ersten Halbjahr deutlich zurück. Wie prognostiziert, kam es im zweiten Quartal des Geschäftsjahres zu einer Belebung der Geschäftstätigkeit. Nach einem Umsatz von 21.475 T€ im ersten, stieg der Umsatz im zweiten Quartal auf 23.844 T€. Das Periodenergebnis (EBITDA) kletterte von 0,5 Mio. € im ersten auf 2,2 Mio. € im zweiten Quartal.

Gilching (IRW-Press/19.05.2026) - * Hoenle Gruppe erzielt im ersten Halbjahr einen Umsatz von 45,3 Mio. EUR (-3,9 %) * Investitionszurückhaltung im Maschinen- und Anlagenbau belastet Business Unit Härtung * Rohergebnis mit 30,0 Mio. EUR (+0,1 %) auf Vorjahresniveau * EBITDA nach 0,5 Mio. € in Q1 bei 2,2 Mio. € in Q2 * Vorstand bestätigt Ausblick für Geschäftsjahr 2025/26

Erfreulich ist, dass die umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen Wirkung zeigen. Portfoliobereinigungen trugen dazu bei, dass das Rohergebnis trotz des niedrigeren Umsatzniveaus auf Vorjahresniveau blieb; es belief sich im ersten Halbjahr auf 29.985 T€ (Vj. 29.946 T€). Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag mit 2.736 T€ unter dem Vorjahreswert von 3.022 T€. Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit 24 T€ leicht positiv (Vj. 274 T€). Das Vorsteuerergebnis (EBT) belief sich auf -1.039 T€ (Vj. -624 T€) und das Konzernergebnis auf -825 T€ (Vj. -399 T€), was einem Ergebnis je Aktie von -0,14 € entspricht (Vj.- 0,07 €).

Ausblick

Das Marktumfeld der Hoenle Gruppe bleibt von einer erhöhten Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen sowie eine verhaltene Investitionsneigung in einzelnen Kundensegmenten, wie etwa dem Maschinenbau, beeinflussen die Visibilität. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand weiterhin für das Geschäftsjahr 2025/2026 bei im Wesentlichen stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen moderaten Umsatzanstieg auf 95 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der Hoenle Gruppe wird im Korridor von 6 Mio. EUR bis 9 Mio. EUR erwartet. Am unteren Ende des Korridors spiegelt sich ein Szenario mit anhaltend verhaltener Nachfrage wider, während das obere Ende des Korridors von einer spürbaren Belebung der Projektaktivitäten ausgeht. Diese Prognose (Stand 08.12.2025) beruht insbesondere auf der Annahme, dass es zu keiner wesentlichen Eskalation der geopolitischen Lage kommt und die internen geplanten Maßnahmen zur Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung sowie Projektrealisierung, wie vorgesehen, umgesetzt werden. Sollten sich diese Annahmen wesentlich ändern, wird der Vorstand die Prognose überprüfen und – sofern erforderlich – anpassen.