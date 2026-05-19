Aixtron erhält Auftrag für mehrere Systeme für Ausbau von KI-Netzwerken
- Aixtron erhält Auftrag für mehrere InP Systeme
- Lumentum bestellt G10 AsP Systeme für InP Laser
- Börsenwert fast sechs Milliarden Euro bei Boom
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat einen Auftrag für mehrere Systeme zur Herstellung von indiumphosphidbasierter Bauelemente erhalten. Lumentum, ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz und Cloud-Rechenzentren, habe mehrere G10-AsP-Systeme bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mit. Die Bestellung spiegele die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese würden für schnelles Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke benötigt. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben. Die Aktie legte vorbörslich mehr als vier Prozent zu.
Das Papier ist wegen des Booms der Chipbranche infolge des KI-Hypes seit einiger Zeit stark gefragt. Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht; in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 52,36 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +6,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,43 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 5,90 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -25,14 %/+5,57 % bedeutet.
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SiC
Kosten eines wafers:
4-6‘ $ 5-8.000
8‘ $ 10.000
Man arbeitet an 300mm SiC. Man sprach von „unserem 300mm Forschungszentrum“
Teure Wafer werden von Kunden zum Teil aufgearbeitet und wiederverwendet.
GaN
zusammen mit SiC – 80% vom Anlagenumsatz in 2025.
KI benötigt Kraftwerke – GaN mit 40% Energie-Einsparung
Ende 2026 oder in 2027 kommt die nächste große GaN Welle
90% Marktanteil
Optoelectonics
Nvidia mit Architektur Entscheidung (Kupfer raus) und je 2 Mrd Investment in Coherent und Lumentum in März 2026. (Baggo - sichert schnelle Entwicklung der Laserleistung auf bis zu 3.200 GiG und zukünftige Lieferungen)
Scale up – Laser statt Kupfer (keine Induktion, keine Abwärme, größere Geschwindigkeit)
Scale out – Vernetzung nicht nur von Racks innerhalb des Datacenters sondern auch von Datenzentren über Kilometerentfernungen
Order Volumen 5-10 Anlagen in 2025 jetzt 100
95% Marktanteil
Hierzu habe ich Gespräche geführt. MicroLEDs könnten die Lösung sein für die PIC Herstellung, „weil die Transferproblematik zwischenzeitlich gelöst ist“
Ähnlich wie bei der Substitution von Kupfer durch Glasfaser & Laser könnten sich hier erhebliche Geschwindigkeitsvorteile ergeben.
So bevor es jetzt an Details geht, hier noch das spannendste aus den Reden/Antworten vom CEO Felix Grawert ohne, dass ich Details die man in der Rede nachlesen kann wiederhole.
Er sprach von der derzeitigen Optoelectronics Welle, von einer in 2027 kommenden GaN Welle und vom zurückkommenden SiC Markt. In diesem Zusammenhang sprach er von Umsätzen von 700, 800 Mio oder 1 Mrd, weil er die Dauer der Optoelectronics Welle mit 3 und mehr Jahren beziffert.
Langerbestandsabbau erfolgte in 2025 zum Teil auch durch Verkauf von Vorräten an externe Kunden
Seetransporte under consideration wegen ESG sustainability Gesichtspunkten.
Christian Ludwig: „Keine weitere Prognose-Erhöhung in 2026 zu erwarten“
„Q1/26 < Q2/26 < Q3/26 und < Q4/26 dieser Trend wird sich auch in 2027 fortsetzen. Kann man jetzt schon sehen“
Q2/26: Guidance 110 Millionen.
Fragen in der Generaldebatte kamen von
- Paul Maares DSW
- Daniel Voss SDK
und 4 Privatanlegern
China Exposition: schwankt zwischen 25-40%
2026 ev. 30%
keine besonderen Exportbeschränkungen
US Zölle: Derzeit nicht betroffen
US großer Markt für SiC
Dividende: zu gering
Vergütung & Boni Too high
Bruttomarge >43% wird man das wieder erreichen können?
Ja, wenn Umsatz > 600 Mio – Personalrestrukturierung ist done
Präsens: 2024 – 61%
2025 – 50%
Aktionärsstruktur: fast 100% freefloat
25% Privatanleger
7,1% Goldman Sachs
4,9% UBS
4,8% Black Rock
4,6% Morgan Stanley
KI Einsatz Aixtron: 70% der Codes wurden in 2025 von KI geschrieben
KI als kostenpflichtige Leistung die Service vorhersagen kann zur Vermeidung von downtime
Rohstoffe/Engpässe: Aixtron nutzt vorwiegend:
Stahl
Alu
Chips
und in kleinen Mengen Graphit und Quarz
Indium/Gallium: Aixtron benötigt diese Elemente nicht in größeren Mengen.
Selbst die Kunden brauchen die Rohstoffe nur in extrem kleinen Mengen weil die Epitaxie so effektiv ist.
Batteriespeicher und Netzinfrastruktur bieten Möglichkeiten für weiteres Power-Electronics Wachstum