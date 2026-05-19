ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für Jungheinrich auf 48 Euro - 'Outperform'
- Bernstein hebt Kursziel Jungheinrich auf 48 Euro
- Bernstein belässt Jungheinrich auf Outperform
- Bewertungsmodell an neue Segmentierung angepasst
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain passte am Montagabend sein Bewertungsmodell für den Staplerhersteller an die neue Segmentierung der Geschäfte an. Diese sollte für mehr Transparenz sorgen. Das Kursziel steige aufgrund des nach vorne verlagerten Bewertungszeitraums./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:12 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 25,08 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +63,48 %/+91,39 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 48 Euro
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Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934
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MMn langfristig gute Zeiten für Kion & Jungheinrich (Kion sehe ich etwas chancenreicher, aber volatil, Jungheinrich etwas konservativer).