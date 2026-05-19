Bernstein hebt Ziel für Jungheinrich auf 48 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 25,08 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -3,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +63,48 %/+91,39 % bedeutet.