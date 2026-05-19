DZ Bank hebt Kion auf 'Kaufen' - Fairer Wert gesenkt auf 59 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 44,23 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -5,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,91 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +24,11 %/+57,36 % bedeutet.