ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Kion auf 'Kaufen' - Fairer Wert gesenkt auf 59 Euro
- DZ Bank stuft Kion hoch von Halten auf Kaufen
- Fairer Wert gesenkt von 63 auf 59 Euro je Aktie
- ITS Auftragsmomentum dürfte gutes Halbjahr ermöglichen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Kion nach der Kursschwäche in den vergangenen Monaten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 63 auf 59 Euro je Aktie gesenkt. Trotz gestiegener geopolitischer Risiken ermögliche das Auftragsmomentum der Sparte ITS (Industrial Trucks & Services) im ersten Quartal vermutlich ein gutes Halbjahr, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Er ist verhalten optimistisch fu?r den Rest des Jahres. Vorsichtshalber kürzte er aber seine Schätzungen auf die unteren Hälften des vom Lagerhausspezialisten gegebenen Ausblicks, hat jedoch den Eindruck, dass eine entsprechende Entwicklung bereits von Investoren antizipiert wird./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 44,23 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -5,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,91 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +24,11 %/+57,36 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 59 Euro
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Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881
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Danke für den Artikel hinsichtlich dem Auftragseingang bei KION. Mit steigenden Auftragseingang folgt steigender Umsatz und hoffentlich auch ein gutes Ergebnis. Erst zu Jahresanfang 2026 war KION um die 68 € - 69 € und sollte sicherlich auch wieder erreicht werden.
Ja, KION (KGX.DE) könnte aus Elliott-Wellen-Sicht ein interessanter Setup sein – aber mit Vorsicht.
- Kurs: ca. 47–48 € (stark volatil, 52-Wochen-Range ca. 36–70 €).
- Die Aktie hat 2025/2026 deutlich korrigiert (YTD -30%+), liegt aber über den Tiefs und zeigt erste Erholungszeichen.
- Fundamentale/ Analysten-Sicht: Viele Analysten sehen ein Kursziel um 60–61 € (Upside ~25–30%), Konsens „Buy/Outperform“. Die Bewertung wirkt attraktiv (deutlich unter Fair-Value-Schätzungen).
Elliott Waves sind subjektiv und nicht 100% zuverlässig, aber sie helfen, Strukturen zu erkennen:
Großer Trend:
- Seit dem Hoch 2021/2022 (über 100 €) lief wahrscheinlich eine große Korrektur (ABC oder erweiterte Flat). Der starke Abverkauf der letzten Monate könnte Welle C (finale Abwärtswelle) oder den Abschluss einer größeren Korrektur darstellen.
Aktueller Stand:
- Wenn die letzte Abwärtsbewegung als Welle (5) oder Welle C abgeschlossen ist, könnte ein neuer Impulszyklus (Welle 1 nach oben) starten oder bereits laufen.
- Typische Elliott-Signale für einen Kauf: Bruch über den letzten Swing-High (z. B. Bereich 50–55 €), mit Volumen und RSI-Divergenz (bullish). Eine erfolgreiche Welle 1/2-Setup würde dann auf Welle 3 (stärkste Aufwärtswelle) hindeuten.
Mögliche Targets (Fibonacci-basiert):
- Erste Erholung: 55–60 € (0,618–1,0 Retracement der letzten Abwärtswelle).
- Bei bullischem Szenario (neue Impulswelle): 70–80+ € mittelfristig möglich.
- Viele Moving Averages zeigen längerfristig noch Buy-Signale, kurzfristig neutral bis sell.
- Chartmuster: Mögliche Bodenbildung mit bullischen Candles (Hammer, Engulfing).
Potenziell ja, wenn du eine Bodenbildung oder den Start einer neuen Impulswelle (Welle 1/3) siehst und der Break über den nächsten Widerstand kommt. Viele Elliott-Trader würden hier auf ein Welle-2- oder B-Tief spekulieren und mit Stop unter dem letzten Tief arbeiten.
https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/kion-group…