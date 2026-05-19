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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt Kion auf 'Kaufen' - Fairer Wert gesenkt auf 59 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft Kion hoch von Halten auf Kaufen
    • Fairer Wert gesenkt von 63 auf 59 Euro je Aktie
    • ITS Auftragsmomentum dürfte gutes Halbjahr ermöglichen
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt Kion auf 'Kaufen' - Fairer Wert gesenkt auf 59 Euro
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Kion nach der Kursschwäche in den vergangenen Monaten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 63 auf 59 Euro je Aktie gesenkt. Trotz gestiegener geopolitischer Risiken ermögliche das Auftragsmomentum der Sparte ITS (Industrial Trucks & Services) im ersten Quartal vermutlich ein gutes Halbjahr, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Er ist verhalten optimistisch fu?r den Rest des Jahres. Vorsichtshalber kürzte er aber seine Schätzungen auf die unteren Hälften des vom Lagerhausspezialisten gegebenen Ausblicks, hat jedoch den Eindruck, dass eine entsprechende Entwicklung bereits von Investoren antizipiert wird./rob/ajx/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 44,23 auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -5,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,91 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +24,11 %/+57,36 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 59 Euro

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