Forscher sehen Europas Erdgaspolitik doppelt gescheitert

Die LNG-Importe aus Russland sind auf dem höchsten Stand seit Anfang 2022, die Abhängigkeit von amerikanischem Flüssiggas steigt in Richtung 80 %. Forscher sehen die europäische Gaspolitik bei Versorgungssicherheit und Diversifikation gescheitert. Alternativen sind gefragt.

Der kanadische Gasexplorer CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) hat in seinem ungarischen Tiefengas-Lizenzgebiet Kiskunhalas (KCA) eine neue, rund 350 km² große Zone mit hohem Explorationspotenzial identifiziert.

Bislang ist der oberflächennahe Explorationstrend nicht durch die heute branchenüblichen 3D-Seismikdaten abgedeckt. Den Geologen gelang jedoch die Abgrenzung aussichtsreicher Lagerstätten und Explorationsgebiete anhand älterer 2D-Seismikmessungen.

CanCambria sieht bei Gasprojekt in Ungarn noch mehr Potenzial

Das Unternehmen analysiert derzeit über zwanzig historische Öl- und Gasfelder innerhalb und angrenzend an das KCA, die in der Vergangenheit mehr als 160 Mio. Barrel Öläquivalent gefördert haben. Es wurden Vorkommen identifiziert, in denen die Geologen Satellitenlagerstätten sehen. Diese stehen mit Entdeckungen aus den 1960er und 1970er Jahren in Verbindung.

CanCambria Energy CEO Dr. Paul Clarke erklärte: „Kohlenwasserstofffunde werden üblicherweise durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien in bekannten Becken gemacht, und genau diese Chance sehen wir in Kiskunhalas.“ Chancen, wie sie bei Kiskunhalas entstehen, sind für die europäische Energieversorgung von größter Bedeutung. Eine Ausweitung der inländischen Förderung ist nahezu unumgänglich.

Die europäische Energiepolitik hat ihre postulierten Ziele bei der Erdgasversorgung des Kontinents bislang weitreichend verfehlt. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls das in den USA ansässige Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) in einer aktuellen Studie.

„Europas Umstellung von Pipelinegas auf LNG sollte Versorgungssicherheit und Diversifizierung gewährleisten. Doch die durch den Krieg im Nahen Osten verursachten Störungen und die übermäßige Abhängigkeit von US-amerikanischem LNG zeigen, dass Europas Plan in beiderlei Hinsicht gescheitert ist“, sagte Ana Maria Jaller-Makarewicz, leitende Energieanalystin für Europa beim IEEFA.