119,34 Prozent p.a.!

Die aktuellen Feindseligkeiten im Persischen Golf, einschließlich der Störung der Straße von Hormus, führen zu stark schwankenden Ölpreisen. Besonders betroffen sind Fluggesellschaften wie die Lufthansa, da höhere Treibstoffkosten zu erwarten sind. Zwischen dem Iran und den USA entspannt sich die Lage aktuell erneut, was sich in sinkenden Ölpreisen niederschlägt. Aufgrund dieser Situation verzeichnete der Aktienkurs der Lufthansa am gestrigen Montag eine leichte Verbesserung. Ein weiterer Grund dafür ist auch die Diskussion um eine Beteiligungserweiterung durch den Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne. Karl Gernandt, Verwaltungsratspräsident der Kühne Holding AG, schließt einen weiteren Aktienerwerb innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus.

Der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa notiert aktuell weit unter dem Allzeithoch von Anfang Januar 2018 bei 22,308 Euro. Seit dem Kurstief während der Pandemie bei 4,887 Euro konnte die Aktie keine nachhaltige Aufwärtsbewegung mehr verzeichnen. Nach der Bildung einer Seitwärtsrange ab Anfang März 2021 ist im Chart kein nennenswerter Ausbruch über die Begrenzungen bei 5,32 Euro auf der Unterseite und 9,590 Euro auf der Oberseite zu beobachten. Auch der Kursanstieg zum Hoch bei 11,160 Euro am 7. März 2023 ist als Fehlausbruch zu interpretieren. Der letzte Ausbruchsversuch erfolgte am 10. Februar 2026 bei 9,590 Euro. Aktuell notiert die Aktie wieder auf dem Niveau von 7,712 Euro. Entscheidend für die Bewertung der Lufthansa-Aktie ist derzeit der Krieg im Mittleren Osten. Sollte dieser Konflikt andauern und weitere Produktionskapazitäten nicht nur blockiert, sondern auch zerstört werden, ist mit steigender Inflation oder sogar einer Stagflation zu rechnen. In diesem Szenario wäre nicht nur mit einem weiteren Kursrückgang der Lufthansa-Aktie zu rechnen, sondern auch mit einem entsprechenden Abwärtstrend für die meisten europäischen Aktien. Der Aktienkurs der Lufthansa könnte in diesem Fall unter die Unterstützung bei 6,694 Euro fallen und sogar das Level bei 6,114 Euro testen. Ein baldiger Friedensschluss hingegen könnte zu einem Anstieg des Aktienkursniveaus über den Widerstand bei 9,590 Euro führen.

Deutsche Lufthansa AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (FE3CZE), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.08.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 6,00 Euro auf der Unterseite und 11,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 18. Mai 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,63 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 119,34 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 6,114 Euro fällt oder über den Widerstand bei 10,770 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Deutsche Lufthansa AG (Stand: 18.05.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE3CZE Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,43 / 7,63 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 6,00 Euro Basiswert: Deutsche Lufthansa AG obere KO-Schwelle: 11,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 7,712 Euro Laufzeit: 21.08.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 119,34 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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