SLR Group Quartalszahlen 25/26 & Anleihe 11,14 % bis 10/27
Trotz herausfordernder Märkte zeigt die SLR Group im dritten Quartal 25/26 deutliche Fortschritte bei Umsatz, Ergebnis und Produktionsvolumen.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Der Umsatz im dritten Quartal 25/26 stieg um 10,1 % auf 56,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal.
- Das bereinigte EBITDA im Q3 25/26 erreichte 2,9 Mio. EUR, mit einer Marge von 5,3 %, vergleichbar mit dem Vorjahr.
- Die verkauften Tonnagen im Q3 25/26 erhöhten sich um 14,7 % auf 28,9 Kilotonnen.
- Für das Gesamtjahr 25/26 wird eine Produktion von etwa 110 Kilotonnen und ein bereinigtes EBITDA von 18 bis 19 Mio. EUR erwartet.
- Die Marktbedingungen in den Kernsegmenten Agrar- und Bauwesen sind uneinheitlich, mit Anzeichen einer Stabilisierungsphase.
- Die SLR Group setzt weiterhin auf operative Stabilität, Produktivitätssteigerungen und disziplinierte Kapitalallokation trotz geopolitischer Unsicherheiten.
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