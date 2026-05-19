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    SLR Group Quartalszahlen 25/26 & Anleihe 11,14 % bis 10/27

    Trotz herausfordernder Märkte zeigt die SLR Group im dritten Quartal 25/26 deutliche Fortschritte bei Umsatz, Ergebnis und Produktionsvolumen.

    SLR Group Quartalszahlen 25/26 & Anleihe 11,14 % bis 10/27
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
    • Der Umsatz im dritten Quartal 25/26 stieg um 10,1 % auf 56,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal.
    • Das bereinigte EBITDA im Q3 25/26 erreichte 2,9 Mio. EUR, mit einer Marge von 5,3 %, vergleichbar mit dem Vorjahr.
    • Die verkauften Tonnagen im Q3 25/26 erhöhten sich um 14,7 % auf 28,9 Kilotonnen.
    • Für das Gesamtjahr 25/26 wird eine Produktion von etwa 110 Kilotonnen und ein bereinigtes EBITDA von 18 bis 19 Mio. EUR erwartet.
    • Die Marktbedingungen in den Kernsegmenten Agrar- und Bauwesen sind uneinheitlich, mit Anzeichen einer Stabilisierungsphase.
    • Die SLR Group setzt weiterhin auf operative Stabilität, Produktivitätssteigerungen und disziplinierte Kapitalallokation trotz geopolitischer Unsicherheiten.






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