Uneinheitlich - Höhe Ölpreise und Iran-Sorgen halten an

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatisch-pazifischen Börsen haben sich die Kurse am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Die Ölpreise sind zwar etwas gesunken, liegen aber weiterhin auf einem hohen Niveau, was weiter Inflationsängste schürt. Dies äußert sich in steigenden Anleiherenditen. Die Unsicherheiten rund um den Iran-Konflikt halten indessen weiter an.

US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Angaben vorerst auf einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.