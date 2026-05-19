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    Alphabet und Blackstone planen gemeinsam KI-Rechenzentren mit Google-Chips

    Für Sie zusammengefasst
    • Google und Blackstone gründen KI-Rechenzentren
    • Blackstone investiert anfänglich fünf Milliarden
    • Aufbau von 500 Megawatt Kapazität bis 2027
    Alphabet und Blackstone planen gemeinsam KI-Rechenzentren mit Google-Chips
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die Alphabet-Tochter Google und der Finanzinvestor Blackstone wollen zusammen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz aufbauen. Der Finanzinvestor will anfänglich fünf Milliarden US-Dollar (4,3 Mrd Euro) in das gemeinsame Unternehmen für KI-Dienste in der Cloud investieren und die Mehrheit übernehmen, wie er in der Nacht zum Dienstag in New York mitteilte. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll sich die Investition einschließlich Schulden auf 25 Milliarden Dollar belaufen. Chef des Gemeinschaftsunternehmens soll der langjährige Google-Manager Traynor Sloss werden.

    In einem ersten Schritt will die Gesellschaft bis zum Jahr 2027 eine Rechenleistung von 500 Megawatt aufbauen. Dabei sollen die Rechenzentren mit den von Google entwickelten KI-Chips der Marke Tensor laufen. Sie sind dafür gemacht, KI-Modelle zu entwickeln und zu betreiben.

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    Alphabet und Blackstone konkurrieren auf diese Weise künftig mit Unternehmen wie Coreweave und Nebius, die mit ihren Hochleistungsrechnern Dienste für KI-Service-Anbieter zur Verfügung stellt. Während diese Anbieter oft auf Prozessoren des Branchenriesen Nvidia setzten, hat Google seine eigene Palette an KI-Chips ausgebaut und sucht nach noch mehr Rechenkapazität, um die hohe Nachfrage von Nutzern innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu befriedigen.

    Google gehört zu den größten Profiteuren des KI-Booms. Der Umsatz seiner Cloudrechner-Sparte schießt in die Höhe und die hauseigenen KI-Dienste haben großen Erfolg bei den Kunden. Blackstone wiederum hat kürzlich seine Einheit Blackstone Infrastructure Trust an die Börse gebracht, die in bereits fertige Rechenzentrumsimmobilien investiert./stw/tav/nas -

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 345,2 auf Tradegate (19. Mai 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +15,30 %/+57,23 % bedeutet.




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