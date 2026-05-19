American Pacific Mining informiert über das laufende Programm mit Felderkundungsarbeiten und Probenahmen auf dem Goldprojekt Red Hill in Nevada

Vancouver, British Columbia – 19. Mai 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD / OTCQX: USGDF / FWB: 1QC) (WKN: A422L8) („American Pacific“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über das laufende Felderkundungs- und Oberflächenprobenahmeprogramm auf seinem Goldprojekt Red Hill („Red Hill“ oder das „Projekt“) in Eureka County im US-Bundesstaat Nevada zu berichten.

Das Feldprogramm wurde konzipiert, um das Verständnis des Unternehmens für die Geologie vorrangiger Zielgebiete zu verbessern und zusätzliche Informationen zur Geochemie an der Oberfläche in ausgewählten Bereichen des Projekts bereitzustellen. Während des Programms entnahmen die Feldcrews Gesteinsproben aus Gebieten, die aus geologischer Sicht interessant sind, wozu höffige Alterationszonen, strukturell vorbereitete verkieselte Ausbisse und in der Vergangenheit ermittelte Zielgebiete gehören.

„Unsere ersten Feldarbeiten im Jahr 2026 haben zur Wiederentdeckung eines großen markanten Jasperoidausbisses geführt, der eine ausgeprägte Barytmineralisierung und mehrere Phasen einer Brekzienbildung aufweist“, so Eric Saderholm, Managing Director of Exploration. „Jasperoide, die diese Arten von Texturen aufweisen, sind häufig mit Systemen vom Carlin-Typ assoziiert. Obwohl sie nur selten Erzgehalte aufweisen, stehen sie räumlich und zeitlich mit einigen der größeren Systeme entlang des Carlin Trends und des Cortez Trends in Zusammenhang. Durch eine eingehende Kartierung der Brüche, Erzgänge und Brekzienkontrollen hoffen wir, Vektoren in Richtung der Kreuzungspunkte dieser Zufuhrstrukturen und der günstigeren Kalkstein-Wirtsgesteine ableiten zu können, von denen angenommen wird, dass sie in der Tiefe vorkommen. Dies ist eine sehr wichtige Erkenntnis und ein wichtiger Indikator für ein nahegelegenes in Sedimenten lagerndes System.“

Red Hill ist ein Projekt mit Potenzial für in Sediment lagernde Goldvorkommen im ertragreichen Cortez Trend in Nevada (siehe Abbildung 1). Das Projekt besteht aus 79 Claims mit einer Grundfläche von ungefähr 1.500 Acres und liegt rund 24 Kilometer südöstlich der Goldlagerstätte Cortez Hills. Das Projekt beherbergt Karbonatgestein mit hydrothermaler Alteration der unteren Platte und alterierte Intrusionsgänge und weist eine für eine Goldmineralisierung vom Carlin-Typ in Nevada günstige strukturelle Ausrichtung auf.

Abbildung 1: Standort des Konzessionsgebiets im Cortez Trend

In vorherigen Bohrungen bei Red Hill durch einen früheren Betreiber wurde eine bedeutende Goldmineralisierung durchteuft, unter anderem in Bohrloch BRH-013, das einen Abschnitt von 24,4 Metern mit 4,99 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au“) von 585,4 bis 609,8 Metern durchschnitt, einschließlich eines Teilabschnitts von 13,7 Metern mit 8,11 g/t Au von 585,4 bis 599,1 Metern.[1] Die Goldmineralisierung bei Red Hill lagert Berichten zufolge in schluffigen Karbonatgesteinen der Denay Formation und steht mit alterierten Lamprophyrgängen sowie anomalen Indikatorelementen in Zusammenhang: Arsen, Antimon, Quecksilber und Thallium - Elemente, die als Hinweis auf ein Goldsystem vom Carlin-Typ gelten.

Nach Ansicht des Unternehmens ist Red Hill nach wie vor unzureichend erkundet, insbesondere hinsichtlich tiefer liegender Ziele und der von Kies des Pediments bedeckten Gebiete. Die früheren Arbeiten auf dem Projekt beinhalteten geologische Kartierungen, geochemische Untersuchungen, geophysikalische Vermessungen und Bohrungen. Teile des Projekts sind nach Einschätzung von American Pacific jedoch noch nicht ausreichend auf das Potenzial für tiefer liegende, in Sedimenten lagernde Goldvorkommen erprobt worden, insbesondere vor dem Hintergrund der nahegelegenen großen Goldsysteme entlang des Cortez Trend, einschließlich der 12 Kilometer nordwestlich gelegenen Entdeckung Goldrush von Barrick.

Insbesondere konnten die Geologen des Unternehmens im Projektgebiet Red Hill ein barytreiches Jasperoid-Vorkommen identifizieren und beproben (siehe Abbildung 1). Die Bildung von Jasperoiden steht häufig im Zusammenhang mit hydrothermalen Fluidströmen in karbonathaltigen Goldsystemen und stellt einen wichtigen Ausdruck einer Siliziumdioxidverdrängung an der Oberfläche, struktureller Durchlässigkeit und von Fluidwegen dar. Das Vorkommen von Baryt innerhalb des Jasperoids gilt als bemerkenswert, da Baryt häufig als Gangmineral in hydrothermalen Systemen auftritt, die mit umfassenderen Alterationskomplexen im Zusammenhang stehen, die für die auf Goldvorkommen vom Carlin-Typ ausgerichtete Exploration relevant sind.

Bild 1: Eric Saderholm, Managing Director of Exploration, entnimmt eine Probe aus dem barytreichen Jasperoidausbiss

Der Schwerpunkt des aktuellen Erkundungsprogramms liegt auf der Bestätigung der Beziehungen vor Ort, der Bewertung der Alterations- und Strukturmerkmale und der Entnahme repräsentativer Gesteinsproben für die geochemische Analyse. Die Proben wurden bei einem akkreditierten Labor zur Analyse eingereicht; die Ergebnisse sollen nach Erhalt, Prüfung und Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle veröffentlicht werden. Die Ergebnisse werden im Laufe des zweiten Quartals erwartet.

Erklärung zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für das Projekt Red Hill

American Pacific Mining verpflichtet sich zur Einhaltung hochwertiger Explorations- und Analyseverfahren auf dem Projekt Red Hill. Die Gesteins- und Sedimentproben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens unter der Aufsicht von qualifiziertem geologischem Personal entnommen. Die Proben wurden sicher verpackt, gekennzeichnet und unter Einhaltung von Chain-of-Custody-Verfahren an die Einrichtung von ALS Global Laboratories Geochemistry in der 1345 Water St, Elko, NV 89801, USA, ein unabhängiges, nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, überstellt.

Die Proben werden aufbereitet und unter Verwendung branchenüblicher Analysemethoden, darunter ME-MS41 und Au-AA23, analysiert. Das Unternehmen wird die internen QA/QC-Ergebnisse des Labors prüfen, die die Analyse von Standard-, Leer- und Doppelproben beinhaltet. Die endgültigen Analysezertifikate werden dem Unternehmen direkt von ALS Global Laboratories zugestellt.

Die Ergebnisse von Gesteinssplitterprobenahmen sind von Natur aus selektiv. Dementsprechend sind die Ergebnisse von Gesteinssplitterprobenahmen nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem gesamten Projekt.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung wurden von Eric Saderholm, P.Geo., Managing Director of Exploration des Unternehmens und dem designierten qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

In dieser Pressemitteilung wird auf Bergbauprojekte verwiesen, die sich in der Nähe des Goldprojekts Red Hill befinden oder diesem aus geologischer Sicht ähneln. Eine Mineralisierung in diesen Projekten lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf dem Goldprojekt Red Hill zu.

Über American Pacific Mining Corp.

American Pacific Mining ist ein Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Chancen im Westen der Vereinigten Staaten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das ehemals produzierende Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. American Pacific wurde im Zusammenhang mit der Transaktion zum Erwerb von Madison 2021 und 2022 als Finalist für die Auszeichnung „Deal of the Year“ bei den S&P Global Platts Metal Awards nominiert, einem jährlichen Programm, das beispielhafte Leistungen in 16 Kategorien anerkennt. Im Rahmen einer Transaktion mit Vizsla Copper im Jahr 2025 konnte sich American Pacific durch den Verkauf des Kupfer-Zink-VMS-Projekts Palmer in Alaska, das sich in einer fortgeschrittenen Phase der Exploration befindet, eine bedeutende Aktienbeteiligung an Vizsla Copper sowie das Recht auf den Erhalt bestimmter Meilensteinzahlungen sichern. American Pacific hält infolge der Ausgliederung des Projekts Tuscarora District auch eine bedeutende Aktienbeteiligung an ICG Silver & Gold. Das Projektportfolio umfasst mehrere weitere hochgradige Edelmetallprojekte, die in wichtigen Bergbaurevieren in Nevada angesiedelt sind. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Aktionären durch Partnerschaften, Ausgliederungen und die aktive Exploration eine Beteiligung an Entdeckungs- und Explorationspotenzial in seinem gesamten Portfolio zu bieten.

Im Namen des Board of Directors von American Pacific Mining Corp:

Warwick Smith, CEO & Direktor

Firmenzentrale: Suite 910 – 510 Burrard Street Vancouver, BC, V6C 3A8 Kanada

Ansprechpartnerin für Anleger:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / Kristina@americanpacific.ca

Ansprechpartner für Medien:

Adam Bello, Primoris Group Inc.

416.489.0092 / media@primorisgroup.com

Die vollständige Offenlegung entnehmen Sie bitte unserem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Madison unter www.americanpacificmining.com.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zählen insbesondere die vom Unternehmen geplanten Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Red Hill sowie der Zeitrahmen für den Erhalt der Explorationsergebnisse.

Alle Aussagen oder Informationen, die Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder darauf Bezug nehmen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „plant“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „strebt an“, „Ziele“, „Prognosen“, „Zielsetzungen“, „potenziell“ oder Abwandlungen davon bzw. die Verneinung dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können als zukunftsgerichtete Informationen gelten. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Informationen in Bezug auf die Transaktion und den Erhalt aller dafür erforderlichen Genehmigungen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder sich andere Ereignisse ergeben, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[1]*Siehe Pressemitteilung von Miranda Gold Corp. mit dem Titel „Significant Carlin-Style Gold Mineralization Intersected at Red Hill“ (5. Dezember 2006) für vollständige Details. Die historischen Abschnitte wurden vom Unternehmen nicht unabhängig verifiziert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die American Pacific Mining Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,44 % und einem Kurs von 0,103EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.