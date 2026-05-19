First Hydrogen schließt Konzeption und IP-Schutz für eine umfassende Leistungs- und Effizienzoptimierung seiner Bodendrohnen-Technologieplattform ab, einschließlich amphibischer Fähigkeiten

VANCOUVER, BC, 19. Mai 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Konzeption und des Schutzes des geistigen Eigentums (IP) einer signifikanten Leistungs- und Effizienzoptimierung, einschließlich amphibischer Fähigkeiten, für seine Plattform unbemannter Bodenfahrzeuge („UGV“) bekannt zu geben.

Die derzeitigen UGV-Technologien lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilen. Auf der einen Seite stehen schwere, teure autonome Kettenfahrzeuge, die zwar Robustheit bieten, aber kostspielig, schwer und in der Navigation durch komplexes Gelände nur eingeschränkt nutzbar sind. Auf der anderen Seite stehen vierbeinige Robotiksysteme, denen es an Robustheit mangelt und die durch geringere Geschwindigkeit, begrenzte Nutzlastkapazität und eingeschränkte Reichweite limitiert sind.

Das UGV von First Hydrogen ist darauf ausgelegt, diese branchenweit anerkannte Lücke zu schließen, und bietet eine extrem robuste, amphibienfähige, mittelgroße und dennoch leichte Plattform, die speziell für anspruchsvolle Umgebungen und den Hochgeschwindigkeitsbetrieb konzipiert wurde. Das neueste Upgrade zielt darauf ab, die Energieeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Zugkraft und die Fähigkeit des UGV, steiles, loses und hügeliges Gelände zu bewältigen, deutlich zu verbessern.

Aufgrund der vom Unternehmen durchgeführten Überprüfung der bestehenden Technologien und Patentanmeldungen ist First Hydrogen der Ansicht, dass die Branche den Bedarf an einer Plattform für Bodenmobilität, die Leistungsfähigkeit auf unwegsamem Gelände, Nutzlastkapazität, Reichweite und einfache Bedienbarkeit vereint, schon vor langer Zeit erkannt hat. Das Unternehmen ist der Meinung, dass sein Ansatz darauf ausgelegt ist, diesem Bedarf mit einer einfacheren, robusteren und skalierbareren Lösung unter KI-Integration gerecht zu werden.

Speziell entwickelte modulare Architektur

Das Kernstück des UGV bildet eine patentierte klappbare Fahrwerksarchitektur mit acht gelenkigen, halbrobotischen Beinen mit integrierten Bein-Rad-Einheiten. Diese hybride Bein-Rad-Konstruktion ermöglicht einen kontinuierlichen Vierpunkt-Bodenkontakt und sorgt so für außergewöhnliche Stabilität, Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit auf Gelände, das konventionelle Rad- oder Kettensysteme in der Regel zum Stillstand bringt.