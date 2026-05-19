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    WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'

    WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Buy'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark verlaufen, lobte Philipp Kaiser am Dienstag. Projekt-Verkäufe zusammen mit deutlich besseren Wind-Bedingungen im Stromerzeugungssegment hätten zu den deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum geführt. Der Analyst stellte eine Überarbeitung seiner Schätzungen in Aussicht./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 9,56EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Philipp Kaiser
    Analysiertes Unternehmen: PNE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15,10
    Kursziel alt: 15,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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