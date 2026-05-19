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    Zahl der Kreuzfahrtgäste erreicht Höchststand

    Für Sie zusammengefasst
    • 1,51 Mio Kreuzfahrtgäste ab deutschen Häfen
    • Zuwachs 4,1% zum Vorjahr und 13,5% seit 2019
    • EU 8,73 Mio Passagiere, jeder sechste in D
    Zahl der Kreuzfahrtgäste erreicht Höchststand
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Kreuzfahrtgäste in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf einen Rekord gestiegen. Rund 1,51 Millionen Urlauber starteten eine Hochseekreuzfahrt von einem deutschen Hafen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Zum Jahr zuvor entspricht das einer Zunahme um 4,1 Prozent.

    Von 2019 auf 2020 waren die Passagierzahlen wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen eingebrochen. Seit 2020 stiegen sie Jahr für Jahr. Die jüngsten Passagierzahlen liegen 13,5 Prozent über denen des Vor-Pandemie-Jahres 2019.

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    Auf EU-Ebene stehen bislang nur Zahlen für 2024 zur Verfügung. EU-weit starteten nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat 8,73 Millionen Menschen eine Hochseekreuzfahrt. Jeder sechste Reisende begann diese in Deutschland. Unter den EU-Staaten lag Deutschland damit auf Rang drei. Die meisten Passagiere gingen in Italien an Bord, gefolgt von Spanien.

    Das Statistische Bundesamt hat für die Auswertung allein Kreuzfahrtschiffe berücksichtigt, die rein touristische Erlebnisse vermitteln. Flusskreuzfahrten wurden nicht berücksichtigt. Schiffe im normalen Fährbetrieb und Frachtschiffe mit einigen wenigen Kabinen wurden ausgeschlossen./lkm/DP/nas

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -2,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +54,08 %/+38,67 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität der TUI-Aktie: geopolitische Risiken (Iran/Hormus) drücken Kurs und Treibstoffkosten sorgen für Unsicherheit, zugleich werden bei Friedenszeichen zweistellige Rallys erwartet. Diskutiert werden hohe Shortquoten (öffentl. 8%, mögliche Dunkelziffer 12–24%, >40 Mio Stück), Short‑Angriffe/Squeeze‑Risiken, operative Erholung (Ebit, Kreuzfahrten) sowie Verschuldung und Zinsrisiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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