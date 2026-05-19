Defence Therapeutics optimiert seine firmeninterne ADC-Entwicklungsplattform mit erweiterten Kompetenzen in den Bereichen Analyse und Zellversuche

Montreal, QC, Kanada, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) – ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der präzisen intrazellulären Arzneimittelverabreichung beschäftigt – freut sich bekannt zu geben, dass der Umfang der firmeninternen Kompetenzen erweitert wurde, um die Durchführung essenzieller Phasen im Rahmen der Entwicklung zukünftiger, mit ACCUM konjugierter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate („ADC“) zu ermöglichen. Das Unternehmen hat seine Kompetenzen in den Bereichen Reinigung, analytische Charakterisierung, Entwicklung von Konjugaten und Qualitätskontrolle („QC“) ausgebaut und gleichzeitig den Workflow bei Zellversuchen und Potenzbewertungen unter stärker strukturierten, stufenweisen Bedingungen optimiert, um den Ausbau seiner ADC-Partnerschaftsprogramme noch stärker zu unterstützen.

„Durch die Stärkung der firmeninternen Kompetenzen im Bereich der Qualitätskontrolle, der Analyse und der Konjugation stellt Defence die Weichen, um sich als führende Autorität in der Entwicklung und kontrollierten Herstellung von ACCUM-konjugierten ADCs zu behaupten“, erklärt Mark Lambermon, PhD, Head of Quality & Operations von Defence Therapeutics. „Unser Hauptaugenmerk gilt der Einführung solider, reproduzierbarer und qualitätsorientierter Prozesse, die eine konsistente Herstellung von hochwertigen ACCUM-konjugierten ADC-Kandidaten für unsere Partnerschaftsprogramme begünstigen.“

Um die Entwicklung von hochwertigen, ACCUM-konjugierten ADC-Kandidaten zu unterstützen, hat das Unternehmen ein FPLC-System angekauft, mit dem die Reinigungsprozesse sowie die konsistente Beschaffenheit konjugierter Materialien verbessert und gleichzeitig die Bewertung verschiedener Konjugationsmethoden, einschließlich der Strategien der rezeptorspezifischen Bindung, optimiert werden sollen. Diese Maßnahmen orientieren sich an einem strukturierten Rahmenkonzept, das darauf ausgelegt ist, für jedes Partner-ADC den am besten geeigneten Konjugationsansatz zu ermitteln – basierend auf dem Format, der chemischen Kompatibilität, dem Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis (DAR) sowie den Merkmalen, die eine Entwicklung ermöglichen, wie Stabilität und Aggregation.