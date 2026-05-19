🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDefence Therapeutics Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Defence Therapeutics Registered (A)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Defence Therapeutics optimiert seine firmeninterne ADC-Entwicklungsplattform mit erweiterten Kompetenzen in den Bereichen Analyse und Zellversuche

    Defence Therapeutics optimiert seine firmeninterne ADC-Entwicklungsplattform mit erweiterten Kompetenzen in den Bereichen Analyse und Zellversuche
    Foto: adobe.stock.com

    Montreal, QC, Kanada, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) – ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der präzisen intrazellulären Arzneimittelverabreichung beschäftigt – freut sich bekannt zu geben, dass der Umfang der firmeninternen Kompetenzen erweitert wurde, um die Durchführung essenzieller Phasen im Rahmen der Entwicklung zukünftiger, mit ACCUM konjugierter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate („ADC“) zu ermöglichen. Das Unternehmen hat seine Kompetenzen in den Bereichen Reinigung, analytische Charakterisierung, Entwicklung von Konjugaten und Qualitätskontrolle („QC“) ausgebaut und gleichzeitig den Workflow bei Zellversuchen und Potenzbewertungen unter stärker strukturierten, stufenweisen Bedingungen optimiert, um den Ausbau seiner ADC-Partnerschaftsprogramme noch stärker zu unterstützen.

     

    „Durch die Stärkung der firmeninternen Kompetenzen im Bereich der Qualitätskontrolle, der Analyse und der Konjugation stellt Defence die Weichen, um sich als führende Autorität in der Entwicklung und kontrollierten Herstellung von ACCUM-konjugierten ADCs zu behaupten“, erklärt Mark Lambermon, PhD, Head of Quality & Operations von Defence Therapeutics. „Unser Hauptaugenmerk gilt der Einführung solider, reproduzierbarer und qualitätsorientierter Prozesse, die eine konsistente Herstellung von hochwertigen ACCUM-konjugierten ADC-Kandidaten für unsere Partnerschaftsprogramme begünstigen.“

     

    Um die Entwicklung von hochwertigen, ACCUM-konjugierten ADC-Kandidaten zu unterstützen, hat das Unternehmen ein FPLC-System angekauft, mit dem die Reinigungsprozesse sowie die konsistente Beschaffenheit konjugierter Materialien verbessert und gleichzeitig die Bewertung verschiedener Konjugationsmethoden, einschließlich der Strategien der rezeptorspezifischen Bindung, optimiert werden sollen. Diese Maßnahmen orientieren sich an einem strukturierten Rahmenkonzept, das darauf ausgelegt ist, für jedes Partner-ADC den am besten geeigneten Konjugationsansatz zu ermitteln – basierend auf dem Format, der chemischen Kompatibilität, dem Wirkstoff-Antikörper-Verhältnis (DAR) sowie den Merkmalen, die eine Entwicklung ermöglichen, wie Stabilität und Aggregation.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Defence Therapeutics optimiert seine firmeninterne ADC-Entwicklungsplattform mit erweiterten Kompetenzen in den Bereichen Analyse und Zellversuche Montreal, QC, Kanada, 19. Mai 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) – ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der präzisen intrazellulären …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     