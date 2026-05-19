BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,50 auf 39,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies am Montagabend auf das gestiegene Kursziel für die Tochter Talabat. Es gebe in diesem Jahr noch immer Möglichkeiten der Wertschöpfung innerhalb der Konzernstruktur. Eine höhere Beteiligung von Uber erinnere an den strategischen Wert der Vermögensbestände./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 31,15EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39,10

Kursziel alt: 35,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,10 € , was eine Steigerung von +24,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer