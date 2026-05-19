BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,50 auf 39,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross verwies am Montagabend auf das gestiegene Kursziel für die Tochter Talabat. Es gebe in diesem Jahr noch immer Möglichkeiten der Wertschöpfung innerhalb der Konzernstruktur. Eine höhere Beteiligung von Uber erinnere an den strategischen Wert der Vermögensbestände./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 31,15EUR auf Tradegate (19. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,10
Kursziel alt: 35,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,10
Kursziel alt: 35,50
Währung: EUR
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