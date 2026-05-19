Ottobock Aktie im freien Fall - 19.05.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Ottobock in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,55 % bestehen.

Die Ottobock Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -11,05 % auf 53,95€. Damit verliert die Aktie -6,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Ottobock Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 53,95€, mit einem Minus von -11,05 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die Ottobock Aktie damit um -12,57 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Ottobock um -8,85 % verloren.

Während Ottobock deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,47 %. Damit gehört Ottobock heute zu den auffälligeren Werten.

Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,57 % 1 Monat -6,67 % 3 Monate +6,55 % 1 Jahr -13,41 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Stand: 19.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,47 Mrd.EUR € wert.

Der Dax kann den Schwung von seinem starken Wochenstart zunächst nicht mitnehmen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,2 Prozent auf 24.270 Punkte. Tags zuvor war der Dax …

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So schlagen sich die Wettbewerber von Ottobock

Stryker, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Minus, mit -1,50 %.

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Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.