[Earnings Quickcheck Q1/26] Pfisterer steht sowas von unter Strom
Der Energie-Superzyklus gibt weiter Gas und gibt sich keine Blöße. Denn Energie ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Wo der Energieverbrauch steigt, steigt der Wohlstand. Und Energie ist auch die entscheidende Triebfeder hinter den beiden Megatrends E-Mobilität und Künstliche Intelligenz. Beide benötigen bisher ungeahnte Mengen an Energie, vor allem Strom, und das in einem rasanten Wachstumstempo.
Hiervon profitiert auch die Pfisterer Holding, die nun ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hat und damit erneut echt überzeugen konnte. Denn man startete nicht nur erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026, sondern Umsatz und Ergebnis entwickelten sich deutlich dynamischer als im Vorjahreszeitraum.
Hiervon profitiert auch die Pfisterer Holding, die nun ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt hat und damit erneut echt überzeugen konnte. Denn man startete nicht nur erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026, sondern Umsatz und Ergebnis entwickelten sich deutlich dynamischer als im Vorjahreszeitraum.
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