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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Analysten-Augen auf: Aroundtown, Kingfisher sowie Merck & Co

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Analysten-Augen auf: Aroundtown, Kingfisher sowie Merck & Co
    Foto: © 2023 Merck & Co

    Unternehmenstermine

    06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Q1-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz
    15:00 Uhr, USA: Merck & Co, Hauptversammlung

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, Japan: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 4/26
    09:30 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 4/26
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung
    15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 3/26
    16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 5/26
    16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 18.05.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00Euro ZoneEURG7 Meeting
    07:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Breeden spricht
    08:12Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    09:30Euro ZoneEURECB's Elderson speech
    09:35GroßbritannienGBRBoE's Greene speech
    10:30GroßbritannienGBRBoE's Mann speech
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    18:00 WebinarWH SelfInvest: Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit
    27.05. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    27.05. 14:00 WebinarWH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
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