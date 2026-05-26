Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Aroundtown, Kingfisher sowie Merck & Co
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:45 Uhr, Luxemburg: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Kingfisher, Q1-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz
15:00 Uhr, USA: Merck & Co, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Japan: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 4/26
09:30 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 4/26
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung
15:00 Uhr, USA: FHFA Hauspreisindex 3/26
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 5/26
16:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 18.05.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 EUR G7 Meeting 07:30 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 08:12 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 09:30 EUR ECB's Elderson speech 09:35 GBR BoE's Greene speech 10:30 GBR BoE's Mann speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: Live-Daytrading-Sitzung mit Wim Lievens
|18:00
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|WH SelfInvest: Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit
|27.05. 08:25
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|27.05. 14:00
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|WH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
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