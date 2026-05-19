RENK Group Aktie mit Kurssprung +4,49 % - 19.05.2026

Obwohl sich die RENK Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -26,80 % hinnehmen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von RENK Group. Mit einer Performance von +4,49 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der RENK Group Aktie. Nach einem Plus von +1,49 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 46,68€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -2,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,32 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -17,39 % verloren.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,70 % 1 Monat -17,32 % 3 Monate -26,80 % 1 Jahr -26,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Stand: 19.05.2026, 09:36 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um RENK-Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen zu 2030-Zielen (Umsatz 2,8–3,2 Mrd., bereinigtes EBIT 560–640 Mio., >20% Marge), hoher Auftragsbestand als Fundament, gegensätzliche Dividendenschätzungen (unter 0,50 € bis rund 2,40 €; daraus errechnete Renditen ~1,2–7%) sowie Skepsis gegenüber nachhaltiger Nachfrage.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,68 Mrd. € wert.

Während der Goldpreis schwächelt, befindet sich die Aktie von Desert Gold in einem sauberen Aufwärtstrend. Und geht es nach Analysten, ist eine Vervielfachung möglich. Denn Desert Gold wird in wenigen Monaten zum Goldproduzenten aufsteigen und …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.