TKMS - Aktie zieht deutlich an - 19.05.2026

Der heutige Anstieg bei TKMS konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -26,87 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von TKMS. Sie steigt um +3,62 % auf 74,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +0,98 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 74,50€, mit einem Plus von +3,62 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -3,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TKMS +8,35 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,23 % 1 Monat -19,01 % 3 Monate -26,87 % 1 Jahr -24,82 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 19.05.2026, 09:36 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,76 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,69 %. Leonardo notiert im Plus, mit +2,36 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,31 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,71 %

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.