HENSOLDT Aktie gut behauptet +3,25 % - 19.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,25 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +0,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 76,94€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die HENSOLDT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,12 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +4,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,20 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +0,98 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,87 % 1 Monat -9,20 % 3 Monate -10,12 % 1 Jahr +1,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 19.05.2026, 09:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hensoldt vor allem um Bewertung und Kursentwicklung. Das KGV wird mit rund 40 (TTM >95) als deutlich hoch bewertet, doch Umsatz-, Margin-Wachstum, Rekord-Aufträge und Guidance 2026 geben fundamentale Unterstützung (Auftragsbestand ca. 9,8 Mrd., Book-to-Bill >1). Analysten sehen ca. 20–25% Aufwärtspotenzial; Einstiegszonen um 70–75 € werden diskutiert, mit Zielbereichen um 90 €+. Risiken: hohe Bewertung, Execution, Lieferketten-/US-Delays und zyklische Abhängigkeiten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,90 Mrd. € wert.

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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.