SMA Solar Technology Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 19.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Sie fällt um -5,54 % auf 64,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,78 %, geht es heute bei der SMA Solar Technology Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +101,53 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +8,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +101,77 % gewonnen.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,83 % 1 Monat +40,16 % 3 Monate +101,53 % 1 Jahr +208,11 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 19.05.2026, 09:37 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung von SMA Solar. Die Diskussion reicht von einer erwarteten Trendumkehr und Kurszielen bis hin zu fundamentalen Risiken durch Verluste, Bilanzprobleme und Abhängigkeiten von Fördermitteln/China. Einige sehen Kursanstiege durch Trendumkehrsignale, andere warnen vor einem drohenden Abstieg. Q1-Zahlen und Chartmuster dominieren die Debatten.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,22 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ABB, Schneider Electric und Co.

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,13 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,62 %. SolarEdge legt um +1,16 % zu

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.