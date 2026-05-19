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Eutelsat Communications Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 19.05.2026
Am 19.05.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um +7,03 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.
Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.
Eutelsat Communications Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.05.2026
Mit einer Performance von +7,03 % konnte die Eutelsat Communications Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Eutelsat Communications Aktie. Nach einem Plus von +0,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,0770€. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Eutelsat Communications Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +33,70 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,60 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +69,68 % gewonnen.
Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,51 %
|1 Monat
|+4,60 %
|3 Monate
|+33,70 %
|1 Jahr
|-22,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Eutelsat als möglichen Turnaround: starke LEO/OneWeb-Wachstumszahlen (LEO +65% q/q, Connectivity +15,3%), IRIS²- und Regierungs-/Militär-Deals (u.a. französisches Militär), abgeschlossene Refinanzierung gegen rückläufiges Videogeschäft. Chartanalysen sehen Breakout mit Retest bei ~2,63–2,66€, kurzfristige Ziele 2,95–3,05€; mittelfristig 3,2–3,5€ bis 4€ bei weiter positivem Momentum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.
Zur Eutelsat Communications Diskussion
Informationen zur Eutelsat Communications Aktie
Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,59 Mrd. € wert.
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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.